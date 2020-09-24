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موقف للملك عبدالعزيز في الحج يدل على بره بوالده الإمام عبدالرحمن

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موقف للملك عبدالعزيز في الحج يدل على بره بوالده الإمام عبدالرحمن
موقف للملك عبدالعزيز في الحج يدل على بره بوالده الإمام عبدالرحمن

بلادي – الرياض :أبرزت دارة الملك عبدالعزيز موقفاً للملك المؤسس خلال تأديته لمناسك الحج، يدل على بره بوالده الإمام عبدالرحمن آل سعود.

وكان الملك عبدالعزيز مع والده الإمام عبدالرحمن في الحج وطافا معاً، وأدرك الإعياء والتعب الإمام عبدالرحمن في آخر شوط، فحمله الملك عبدالعزيز على كتفيه ليتم بقية الشوط، دون أن يترك ذلك لرجاله.

وذكرت الدارة أن بر الملك المؤسس بوالده لم يكن أقل من بره بوالدته كذلك، التي اهتم بها ورعاها أكرم رعاية.

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