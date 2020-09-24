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طفل يقبّل صورة ولي العهد في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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طفل يقبّل صورة ولي العهد في مطار الملك عبدالعزيز بجدة
طفل يقبّل صورة ولي العهد في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

بلادي – الرياض :أظهرت صورة طفلاً وهو يقبّل صورة لولي العهد الأمير ، في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

واحتفل مطار الملك عبدالعزيز بالذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة، وتزيّنت صالاته بأعلام المملكة وصور قادة البلاد، كما استقبل المطار المسافرين بفعاليات شعبية تعبر عن الحب والانتماء للوطن.

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