سلطنة عمان تعلن عودة رحلات الطيران الدولية والداخلية أول أكتوبر

بلادي – الرياض :أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، سعيد المعولي، اليوم (الخميس)، عودة رحلات الطيران الدولية والداخلية اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن عودة الرحلات الدولية سيكون حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة والاتفاقيات المنظمة لها، كما سيتم السماح بالرحلات الجوية الداخلية في السلطنة بين مسقط وصلالة.

ونوّه بأن الإجراءات في المنافذ البرية هي ذات الإجراءات في بقية المنافذ، لافتا إلى أن أي شخص قادم إلى السلطنة سيسجل في تطبيق “ترصد”، في حين سيطبق على القادمين لأكثر من 7 أيام الحجر الصحي.