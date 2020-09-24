صحفي أمريكي يصف زيارته للرياض قبل 62 عامًا.. وهذا أبرز ما شاهده حينها

بلادي – الرياض :سلّطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على الزيارة التي قام بها الصحفي الأمريكي، أوجين برنز، إلى الرياض قبل 62 عامًا.

ووصف الصحفي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “أم القرى” عام 1958م، ما شاهده في الرياض أثناء زيارته، حيث وجد بها مستشفيات تستقبل المرضى وتعالجهم طبقاً لأحدث الأساليب بدون أجر، كما شاهد الأمهات البدويات وبين أذرعهن أطفال الصحراء.

ووجد “برنز” في الرياض مدرسة للأيتام تضم نحو 400 طالب، على الرغم من أنه لم يمر على افتتاحها حينها أكثر من 20 يوما، بالإضافة إلى مدرسة أخرى للبنات، مضيفاً أنه تأثر بالمحفوظات الحماسية التى تلتها الفتيات خلال زيارته للمدرسة.

وكشف عن أن المكتبات كانت حينها مكتظة بالزوار، معتبرًا أن ذلك خير دليل على اليقظة الفكرية لأبناء المملكة، مشيراً إلى أنه استخلص مما شاهده في الرياض دروساً في الديمقراطية الصحيحة.

وأكد أن الرياض ستظل عالقة في مخيلته؛ لأنه وجد مدينة سابقت الزمن وانبعثت من الخيام المنصوبة في الصحراء إلى أن أينعت في حُلّة قشيبة عن الحياة العصرية -على حد قوله-.