وعرشك بقى .. له عزّ

دوت الخليج – محمد ابن ملاح الا يا الوطن دارك حكمها الملك سلمان

‏و زادت بي اللهفه على كيف اغني..لك؟

غرامك حقيقه.. والمشاعر غدت..بركان

تفجّر و تظهر صافي..الحب تسقي..لك

والا يا الوطن ..والعز فمجمع ..الفرقان

رجالٍ تربوا .. فيك و الكل يفدي .. لك

بعد ما تماشو خلف رجلٍ يبي له ..شان

متعّب ظهور .. الخيل واقف ينادي..لك

تحقق مناه .. وضاريٍ يخزي ..الشيطان

و عرشك بقى .. له عز والعز يزهي ..لك

لعل و عسى قبره بروضه وسط ..بستان

مورّث ملوكٍ .. ورثها المجد ساعي..لك

والا ياالوطن.. ما انبيعك بغالي..الاثمان

لك الله كل .. الروح و الدم يهدي .. لك

تبختر وتشمخ وانت بيّن وبك.. سلطان

بشعبٍ تحت راية ملكها و يدعي .. لك

و الايالله انك تحفظ لنا الملك ..سلمان

وتحفظ ولي العهد ..واللي يحامي..لك

وتحفظ وطنامن مكايد حقود .. اوطان

بجاهك وأنا عبدك وداعي وراجي ..لك

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