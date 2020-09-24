أخبار عاجلة
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً -
وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز -
كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من مرحلتي الطفولة والشباب -
كليب أماكن السهر لـ عمرو دياب يقترب من 20 مليون مشاهدة -
أخبار الفن | وفاة الفنان محمود ياسين.. فيديو نادر لـ عمرو دياب في حفل زفاف عامر منيب.. ودعاء فاروق ترد على فبركة مداخلة السحر -
حصيلة يومية قياسية.. ألمانيا تسجل 5132 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا -
الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم على ترامب في استطلاعات الرأي -
التضامن: صرف منحة الـ 100 جنيه لمستفيدي كرامة.. غداً -
حدث ليلاً | العثور على جثة فتاة مسحولة في المعادي.. البرازيل تفوز على بيرو.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: هحبسك.. إبراهيم حسن ي... -

حريق بمقر الملحقية الثقافية السعودية في السودان (صور)

أخبار السعودية تبليغ

نشاطك وسلوكك على هذا الموقع جعلنا نعتقد أنك روبوت.

ملاحظة: عدة أشياء قد تكون حدثت هنا.

  1. إذا كنت تحاول الوصول إلى هذا الموقع باستخدام شبكة خاصة (proxy) ، يرجى تعطيل ذلك ومحاولة الوصول إلى الموقع مرة أخرى.
  2. تم اكتشاف نشاطات ضارة من الشبكة التي تستخدمها لذا يرجى طلب إلغاء الحظر إلى الموقع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق بمقر الملحقية الثقافية السعودية في السودان (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ارم وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 