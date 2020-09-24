الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل

بلادي – الرياض :تستأنف الإمارات تخفيف القيود السارية إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداءً من اليوم (الخميس)، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أوردته “رويترز”، أن القرار اتخذ في إطار مكافحة مرض “كوفيد-19″، وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي. وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو (تموز) الماضي.

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