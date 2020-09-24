القبض على 3 مقيمين لتورطهم في سرقة سيارات وسلب المارة وإعادة المركبات لأصحابها

بلادي – الرياض :ألقت الجهات الأمنية بالرياض القبض على ثلاثة مقيمين من مخالفي الإقامة، لتورطهم في ارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسلب المارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء ونشل وسرقة المركبات بالقوة.
وصَرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المقبوض عليهم؛ اثنين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية التشادية.
وأضاف أنه تم استرداد المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، فيما بلغت قيمة المسروقات 45 ألف ريال، فيما جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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