نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1442 عبر أبشر الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1442 الوافدين الجدد بالمملكة العربية السعودية، مع زيادة حالات بحث المواطنين عن موعد الانتهاء، لمعرفة موعد تجديد الاقامة. وتتيح وزارة الداخلية كيفية التأكد من صلاحية الاقامة عبر منصة أبشر للجوازات، في ظل التشديدات الأمنية من وزارة الداخلية، والتي تمنع وجود أي شخص إقامته منتهية. بالتالي يتوجب على المقيم بالمملكة استعلام عن صلاحية الاقامة منعا التعرض لعقوبة وغرامة التواجد بدون إقامة صالحة. وتتيح وزارة الداخلية السعودية إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر تطبيق أبشر.

جدير بالذكر أن الاستعلام عن صلاحية الاقامة من خلال بوابة أبشر الجوازات يتطلب امتلاك صاحب الإقامة حساب عبر البوابة، ونظرا لعدم توافر حساب مع بعض المواطنين أو الوافدين، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة بدون أبشر من خلال موقع وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، دون اللجوء إلى تفعيل حساب أبشر.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين

يمكن الاستعلام عن صلاحية الاقامة عبر موقع الحجوزات وذلك بعدة خطوات وهي كالتالي:

الدخول إلى رابط أبشر للجوازات

التأكد من إدخال البيانات المطلوبة

الضغط على استعلام عن الاقامة

إدخال رقم الاقامة

التأكد من إدخال الرمز الضوئي

تظهر كافة المعلومات الخاصة برقم الاقامة

غرامة تجديد الإقامة – وزارة الداخلية السعودية

تؤكد وزارة الداخلية السعودية على فرض نظام صارم في حالة عدم تجديد إقامة المقيم بالمملكة، وذلك في ظل الجهود المبذولة لتأمين المملكة، ضمن رؤية ٢٠٣٠. ويتم فرض غرامة تأخير تجديد الإقامة كالتالي:

المرة الأولى غرامة 500 ريال سعودي.

المرة الثانية غرامة 1000 ريال سعودي.

فيما يخضع المقيم للترحيل نهائيا من المملكة العربية السعودية في المرة الثالثة.

المخالفات والعقوبات في نظام الإقامة

تضع وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الشروط والضوابط لنظام مخالفات الإقامة، وذلك عبر رابط وزارة الداخلية – المملكة العربية السعودية. ويخضع نظام غرامة تجديد الإقامة للشروط الواردة:

1. عدم مراجعة تجديد الإقامة قبل ٣ أيام من الإنتهاء دون عذر شرعي: