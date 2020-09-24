نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي ومميزاتها وشروط الحصول عليها مجاناً مدي الحياة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي للتمتع بتجربة مميزة وفريدة للسفر والتسوق الالكتروني بشكل سريع حيث يتمكن عملاء المصرف من شحن البطاقة بعملات متعددة سواء بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي أوالجنيه الاسترليني أو الدرهم الإماراتي,حتي يتمكن العميل من شراء مستلزماته من متاجر البيع الالكترونية ونقاط البيع , كما يكن للعملاء سحب الأموال بطريقة نقدية من ماكينات الصرف الألي التي تم توفيرها في جميع أنحاء العالم , ومن المعروف أن مصرف الراجحي هو أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية والتي تتعامل في جميع تعاملاتها بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية

يمكنك أيضاً مشاهدة: طريقة التسجيل في الراجحي مباشر أفراد في المملكة العربية السعودية.

بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي ومميزاتها

بطاقة بلس من اهم مزاياها أنها مجانية مدى الحياة.

إمكانية شحن البطاقة بعملات متعددة بأفضل أسعار الصرف.

تحديد صرف سعر ثابت للدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي فقط.

رصيد مجاني يصل قيمته إلي 50 دولار أمريكي.

تامين مجاني علي السفر و المقدم من قبل شركة فيزا العالمية.

تم توفير خدمة المساعد الشخصي ” الكونسيرج” لجميع جحوزات الطيران والمطاعم والفنادق واستئجار السيارات وشراء تذاكر الاحتفالات والفعاليات ويمكنك الاتصال علي هذه الأرقام للاستفسار : 8008443488 أو من خارج المملكة العربي السعودية علي رقم 0097143611234 .

سهولة التحويل من الحساب الجاري إلي عملات البطاقة من خلال تطبيق الراجحي مباشر أفراد.

استلام البطاقة بشكل فوري في فروع المصرف.

يمكنك أيضا مشاهدة: التمويل الشخصي من مصرف الراجحي والبرامج المتاحة في أقل من 30 دقيقة.

بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي وشروط الحصول علي البطاقة

و قد تم الإشارة من قبل المصرف إلي أن من أهم شروط الحصول علي بطاقة سفر بلس هو أن يكون المواطن أو المقيم عميلاً لدى المصرف ويمتلك حساب دار فعال في أي فرع من فروع المصرف المختلفة و التي توجد في مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية و لابد أيضاً من موافقة مصرف الراجحي علي بنود اتفاقية الخدمة المحددة.

يمكنك أيضاً مشاهدة : تمويل السيارات من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بأسهل الطرق.