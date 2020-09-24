نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متعة السفر مع بطاقه ائتمان البنك الأهلي السعودي والمميزات التي يقدمها البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة متعة السفر مع بطاقه ائتمان البنك الأهلي السعودي ، حيث يعتبر البنك الأهلي السعودي من أقدم البنوك في المملكة العربية السعودية و أحد ابرز المؤسسات المالية في المملك و يعتبر أول بنك سعودي النشأة ، و قام البنك الأهلي عام 1979 ميلادية بإصدار أول صندوق استثماري في المملكة العربية السعودية كما يعمل البنك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاته و خدماته , و بدأ البنك الأهلي السعودي برأس مال 30 مليون ريال سعودي يعتبر البنك الأهلي من أهم البنوك في المملكة حيث قام البنك الأهلي بعمل أول صندوق استثمار وأول من قام بعمل البطاقات الائتمانية وبعمل ماكينات الصرف الألي (ATM) كما قام بعمل برنامج ادخار للطلبه وهو صاحب فكره عمل فروع خاصه بالسيدات.

بطاقه ائتمان البنك الأهلي السعودي

يستطيع عملاء البنك الأهلي السعودي الانتفاع بالعديد من مميزات البنك ومن هذه المميزات قدره استخدام العميل البطاقة الائتمانية والاستمتاع بالمميزات التي يقدمها البنك أثناء سفر العميل إلى خارج أراضي المملكة والتعامل بمرونه مع المحالات التجارية في خارج المملكة عن طريق الدفع ببطاقة الائتمان وإمكانيه الدفع بالريال السعودي أو بعمله البلد التي يوجد بها العميل إلى حد سواء. ولكن من المفضل دائماً استخدام عمله البلد التي يتواجد بها العميل حتى لا يضطر العميل لدفع فرق العملة الذي يفرضه التاجر على العملية ,وهذا الفرق نسبته 5% زيادة عن النسبة التي حددها البنك عند الصرف وهى 2.75% عند الدفع بعمله البلد التي يوجد بها .ويرجح أيضا استخدام نفس عملة البلد التي يتواجد بها ليكتسب العميل نقاط إضافية وهذا النقاط تحصل عليها فقط أتناء الشراء عند السفر خارج المملكة وهذه النقاط تصل إلى 50% نقط إضافية.

عضويه مجانيه لحاملي بطاقه ائتمان البنك الأهلي

من خلال البنك الأهلي السعودي يتمكن العميل من الحصول على عضويه دخول مجانيه لدخول صالات الانتظار في المطارات حسب نوع البطاقة الائتمانية التي يمتلكها العميل. فعلى سبيل المثال يمكن لأصحاب بطاقه ائتمان الأهلي الماستركارد وورلد بالدخول المجاني الغير محدود في صالات الانتظار ويمكن لأصحاب بطاقات ائتمان الأهلي الماستركارد وورلد ايليت الدخول المجاني الغير محدود مع رفيق له وأصحاب بطاقات ائتمان الأهلي الماستركارد البلاتيني دخول الصالات مجاني حتى 23 زياره وأصحاب بطاقه ائتمان الأهلي ماستركارد تيتانيوم الدخول مجاني حتى 8 زيارات. وللاستمتاع بهذه المميزات يجب على أصحاب البطاقات الائتمانية تحميل برنامج Mastercard for ,you لمعرفه الصالات المجانية المتاحة للعملاء.

التأمين على السفر لحاملي بطاقه ائتمان البنك الأهلي.

ومن احدي مميزات البنك الأهلي السعودي إمكانية الاستفادة بميزه أخري من مميزات البنك وهى التامين على السفر لكل عملائها مثل عملاء المصرفية الخاصة , عملاء الوسام الذهبي , عملاء الوسام البلاتيني ماعدا من يمتلكون بطاقه فيزا بيسك وفيزا بلاتينيوم , ماستركارد تيتانيوم وماستركارد بلاتينيوم.

كما قام البنك الأهلي بتقديم بطاقات الخصم المباشر والبطاقة الائتمانية “دون لمس ” بهذا نكون قد عرضنا مع سيادتكم نبذه مختصره عن البنك الأهلي السعودي ومميزاته المتعددة عند السفر عن طريق البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك.

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم بومات الخاصة بعض المعلومات الخاصة بالبنك الأهلي السعودي و متعة السفر مع بطاقه ائتمان البنك الأهلي السعودي يستطيع عملاء البنك الأهلي السعودي الانتفاع بالعديد من مميزات البنك ومن هذه المميزات قدره استخدام العميل البطاقة الائتمانية والاستمتاع بالمميزات التي يقدمها البنك أثناء سفر العميل إلى خارج أراضي المملكة والتعامل بمرونه مع المحالات التجارية في خارج المملكة عن طريق الدفع ببطاقة الائتمان.