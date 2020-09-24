نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 500.000 ريال بدون كفيل بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من متقاعدي المملكة العربية السعودية عن خطوات الحصول على أفضل تمويل شخصي في المملكة، وهو المنتج التمويلي الذي تقدمه العديد من بنوك السعودية المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى الكثير من البنوك الأخرى التي تقدم حلول تمويلية مختلفة للأشخاص، أو الشركات والمؤسسات، كذلك العديد من شركات التمويل السعودية المعتمدة والموثوقة.

القروض الشخصية للمتقاعدين هي أحد أبرز الحلول التمويلية التي تتيح لمتقاعدي الحكومة، والقطاع الخاص، إمكانية الحصول على مبلغ مالي معين، وفق بعض الضوابط والشروط المحددة، والتي تختلف من بنك إلى آخر، وتم إطلاق هذا المنتج في العديد من بنوك المملكة العربية السعودية والشركات المعتمدة بها لتلبية احتياجات هذه الفئة لما لهم من متطلبات وضروريات أساسية.

مميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين

يتوافق المنتج مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول على المنتج بدايةً من 10.000 ريال سعودي، إلى 500.000 ريال سعودي.

فترات تسديد مختلفة تبدأ من 12 شهراً وحتى 60 شهراً.

لا يشترط تقديم كفيل.

في حالة الوفاة يتم إعفاء المستفيد من المديونية، لأجل حماية الأسرة من أي أعباء أو ديون.

المستندات والأوراق المطلوبة

للمواطن السعودي يشترط صورة من الهوية الوطنية، ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط تقديم صورة من جواز السفر.

للمقيمين يشترط تقديم صورة من هوية مقيم سارية الصلاحية.

خطاب تعريف بالراتب لم يمضي عليه شهر واحد.

خطاب تحويل راتب ويكون موقع من المفوض من الشركة.

من أبرز شروط بنك ساب لتمويل المتقاعدين أن يكون الشخص لا يقل عمره عن 40 عاماً، ولا يزيد عن 67 عاماً، وأن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي لا يقل عن 3.000 ريال سعودي، بعد إحضار هذه المستندات وتوافرت بك الشروط فأنت مستحق للحصول على تمويل المتقاعدين من بنك ساب، ويمكن الحصول عليه والإطلاع على التفاصيل من خلال رابط تمويل بنك ساب للمتقاعدين عبر موقعه الرسمي، علماً أن هناك بعض المصروفات الإدارية وهي 1.05 بالمائة من قيمة مبلغ التمويل أو 5250 ريال سعودي أيهما أقرب، علماً أن التقديم على التمويل متاح فقط من خلال زيارة أي من فروع بنك ساب، أو عبر التواصل مع خدمة العملاء.