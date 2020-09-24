نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم اسكان جمعية الوليد للإنسانية 1442 للحصول على سكن او سيارة وتملكها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوليد للإنسانية هى احد المؤسسات الإنسانية التي يديرها رجل الاعمال السعودي الوليد بن طلال حيث تعتبر جمعية الوليد للإنسانية من اكبر المؤسسات الغير هادفه للربح وتعمل في مجال الخير وتقديم المساعدات المادية والعينية ليس في السعودية فقط، وانما تشمل دول كثير من العالم، دون التفريق بين المواطنين من ناحية العرق وغيره، ومؤخراً اطلقت مؤسسة الوليد للإنسانية برنامج سكني وكذلك برنامج السيارات المقدم من المؤسسة.

شروط الوحدة السكنة من مؤسسة الوليد للإنسانية

عدم بيع الوحدة السكنية او تأجيرها او التنازل عنها للغير بخلاف المستفيد سواء كلها او بعضها.

الإقامة بالوحدة السكنية بغرض السكن العائلي فقط.

عدم ممارسة الأفعال المخالفة للدين سواء من الساكن او من احد الزوار للمستفيد كما يحظر استخدامها للأنشطة التجارية.

عدم فعل اي تعديلات او تكسيرات داخل الشقة.

يتعهد المستفيد بدفع نفقات المياه والكهرباء وفاتورة التليفون وغيرها من الرسوم المرافق الخاصة بالسكن.

أن يحفاظ المستفيد على الوحدة السكنية وعدم الإضرار بها.

أن يتعهد المستفيد بإعادة تسليم الوحدة السكنية لمؤسسة الوليد بن طلال في حالة الإستغناء عنها او الإكتفاء المادي، او في حالة الوفاء حيث أن الوحدات السكنية لمؤسسة الوليد للإنسانية لا تورث.

شروط سيارات الوليد بن طلال

لايقل عمر المتقدم عن 21 عام.

لا يزيد اجمالي الدخل الشهري للأسرة عن 3000 ريال.

لا يكون لدى المستفيد مخالفات مرورية تعيقه عن استلام السيارة.

رابط تقديم مؤسسة الوليد للإنسانية

يمكنكم الآن التسجيل من خلال مؤسسة الوليد للإنسانية وذلك للحصول على وحدة سكنية او سيارة وذلك عن طريق انشاء حساب الكتروني في موقع مؤسسة الوليد بن طلال من خلال الرابط التالي grants.alwaleedphilanthropies.org ثم المتابعة لتقديم الطلب بتعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب، ويوضح الفيديو التالي طريقة التقديم.