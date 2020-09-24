“سكني” يطلق 8 مخططات جديدة بـ 2.4 ألف قطعة أرض.. والحجز إلكتروني بهذه المناطق

بلادي – الرياض :أعلن برنامج “سكني” عن إضافة 8 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، ضمن المخططات السكنية المتاحة لحجز الأراضي.

وأوضح أن المخططات الجديدة موزعة على 4 مناطق، لتوفر 2384 قطعة أرض، وهي مخطط “معرج السوبان” في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية ويوفر 589 أرضا سكنية، ومخطط “نجمة الوجه” في محافظة الوجه في منطقة تبوك ويضم 222 قطعة أرض، ومخطط “الورود” بمحافظة بيش بمنطقة جازان الذي يوفر 552 أرضا سكنية.

وأضاف أن باقي المخططات تقع بمنطقة الرياض، وهي 4 في محافظة عفيف؛ مخطط “الهرانية” 88 قطعة أرض سكنية، و”المردمة” 87 قطعة، و”عفيف 811″ ويحوي 366 قطعة، و”عفيف 306″ ويوفر 62 قطعة، و”شروق السليل” بمحافظة السليل ويوفر 418 قطعة، وجميعها متاحة للحجز إلكترونياً.

وبذلك يصل إجمالي المُخططات التي طُرحت عبر “سكني” إلى 205 مخططات توفر نحو 176 ألف قطعة أرض، ومستمر في طرح المزيد منها شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة متاح حجزها بسهولة إلكترونياً.

ودعا البرنامج الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.