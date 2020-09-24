نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وجبة مسمومة".. 70 حالة تسمم بسمك فاسد في حلب في المقال التالي
وبينت مصادر إعلامية، أن المراكز الصحية ومراكز الإسعاف في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين الذي يعد أحد أحياء مدينة حلب، استقبلت الليلة الماضية 50 حالة تسمم بالسمك وأن "حالتهم الصحية مستقرة بعد تلقيهم العلاج اللازم".
وطالبت المصادر الصحية في المخيم "العوائل التي اشترت السمك ولم تطهه أن تتلفه، وكل من ظهرت عليه حالات القيء والغثيان وارتفاع في الحرارة أن يراجع أقرب مركز صحي".
وذكرت مصادر أهلية في مدينة السفيرة وبلدة تلعرن شرقي حلب حدوث 10 حالات تسمم في كل منهما بسمك "البلميدا"، مشيرة إلى أن الأهالي ابتاعوا السمك من بائع غريب عن المنطقة، ولفتت إلى أن حالتهم الصحية جيدة بعد نقلهم إلى مستشفيي المنطقة.
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