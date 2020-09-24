كيفية دخول بوابة الديوان الملكي للتواصل وتقديم الطلبات إلكترونياً

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عمر شويل - جدة كيفية دخول بوابة الديوان الملكي السعودي للتواصل وتقديم الطلبات 1442 هـ نقدمه لكم زوار موقعنا من خلال المقال هذا، حيث أن الديوان الملكي السعودي أنشأ بوابة الديوان الملكي لتفعيل خدمة التواصل مع المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بإنشاء خدمة علي الموقع الإلكتروني ومنها يمكنك تقديم طلب ومراسلة للديوان الملكي السعودي وذلك لتسهيل الأمر علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد لهم وإرسال رسائل والتوصل مع المختصين بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كيفية دخول بوابة الديوان الملكي السعودي

تم تفعيل بوابة الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية ليتم من خلالها إرسال بريد إلكتروني ورسائل شخصية لطلب حاجة للمواطن كسد الديون، إسقاط قرض، بناء منزل، طلب علاج أو مساعدة طبية، كما يمكن إرسال شكوي أيضاً ضد المسؤولين والفئات الكبيرة في المملكة العربية السعودي، ويمكن إرسال برقية تهنئة أو عزاء الي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ورعاه).

المواقع الخاصة بالديوان الملكي السعودي

نقدم لكم زوار موقعنا الإخباري العناوين الإلكترونية الخاصة بالديوان الملكي، وطريقة للتواصل وهما كالأتي:

يمكنك الاتصال علي الرقم الأتي 8004000000 يمكنك الاتصال علي الرقم الهاتفي التالي من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها 920030003 يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] ورقم خدمة الدعم للاستفسار عن أي شئ متعلق بالديوان الملكي السعودي أو تقديم الاقتراحات أو غيره من الأمور الأخري 920022220

كيفية دخول بوابة الديوان الملكي السعودي وتسجيل حساب

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه) توفير بوابة للديوان الملكي لتسهيل الأمر علي المواطنين السعوديين وتقديم طلباتهم وحاجتهم الشخصية، ويتطلب ذلك من المواطن التسجيل في البوابة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان وتعبئة البيانات الشخصية بشكل صحيح بالخطوات التالية: