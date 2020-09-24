نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن العلاوة السنوية عبر نظام فارس في السعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة إلكترونية للاستعلام عن موعد العلاوة السنوية التي تختص بجميع العاملين في الوزارة، وتشمل هذه الخدمة كل من المعلمين والمعلمات والإداريين التابعيين لوزارة التربية والتعليم السعودية، وذلك من خلال نظام فارس الإلكتروني، الذي اصبح من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من اجل الخطة المستقبلية الأفضل التي تتبعها الوزارة في المرحلة القادمة، واستطاعت هذه الخدمة أن توفر الكثير من الوقت والجهد على كافة المعلمين والعاملين بالوزارة، وسنوضح لكم بالتفصيل عن نظام فارس وكيفيه الاستعلام عن هذه الخدمة بسهولة من خلال مقالنا.

نظام فارس

نظام فارس هو نظام خدمة إلكترونية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ويعطى نظام فارس إمكانية تعديل وتقديم الطلبات الخاصة بالمعلمين و كافة العاملين بوزارة التربية والتعليم من خلال الموقع الرسمي التابع لها، ويسهل نظام فارس البحث على المعلمين والإداريين الذين يعملون في المدارس الحكومية أو الأهلية حتى يحصلون على العلاوة السنوية وكافة رواتبهم، ويقدم نظام فارس الكثير من الخدمات الذاتية بطريقة إلكترونية سهلة.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس

الاستعلام عن راتب وبيانات المعلمين والإداريين بالوزارة.

تقديم الاستقالة وطلب البدلات.

تقديم طلب قطع الإجازة وتعديل مدتها.

تقديم طلب النقل.

معرفة العلاوة السنوية وطلبات التقاعد.

الإبلاغ عن غياب موظف بالوزارة.

الإبلاغ المباشر بعد الإجارة.

التسجيل في نظام فارس لأول مرة

للتسجيل أول مرة في موقع فارس الخدمة الذاتية عليك الدخول من هنا.

ادخل رقم السجل المدني والايبان الذي ينزل عليه الراتب.

ادخل رقم الهاتف والبريد الالكترونى.

ضع الرقم المائي كما ظاهر أمامك في المربع.

قم بالضغط على أيقونة” تنفيذ”.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة تستقبل كل من كلمة السر واسم المستخدم بالإضافة إلى رابط تسجيل الدخول.

سيصل لك على البريد الالكترونى الخاص بك رابط تسجيل الدخول ومن هنا يكون تم الدخول لنظام فارس.

الاستعلام عن العلاوة السنوية

العلاوة السنوية هي نسبة زيادة مضافة كل سنة إلى رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في وزارة التربية والتعليم السعودية وذلك وفقا لدرجاتهم ومرتباتهم، وتزداد رواتب العاملين بالوزارة في كل سنة بنسبة ثابته حتى التقاعد، و سنعرض لكم خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية عبر نظام فارس على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام فارس.

انقر على رابط الخدمة الذاتية.

إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية.

اضغط على أيقونه الرواتب والبدلات.

ومن ثم اضغط على خدمة التعريق بالراتب.

اضغط على كشف العلاوة السنوية للعام الحالي.

موعد العلاوة السنوية

أجرى مجلس الوزراء السعودي عدة تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببعض التعديلات مع زيادة الرواتب، وجاءت تلك التعديلات بتغيير موعد صرف العلاوة السنوية، والتي كانت تطبق في السابق مع بداية العام الهجري الجديد 1442، ولكن ستطبق الآن العلاوة السنوية مع بداية السنة المالية الجديدة بديلا عن صرفها مع بداية العام الهجري وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الخدمة المدنية، حيث أثارت تلك التعديلات غضب أغلبية العاملين بالمملكة العربية السعودية، لأن بذلك ستتأخر صرف العلاوة عن الموعد المعتاد لهم، وسعوا جاهدين للعزوف عن هذه التعديلات وتطبيق الزيادات الجديدة، وإعادة صرف العلاوة السنوية في ميعادها وإضافتها للرواتب.