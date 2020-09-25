نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية السعودي هو أحد البنوك الحكومية ذات الأهمية والشهرة الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية ويقدم البنك مجموعة من التمويلات والقروض الميسرة للمواطنين ويخص البنك فئة معينة من المواطنين وهي الفئة ذات الدخل المحدود والمنخفض وذلك للمساعدة على تحسين مستوى معيشتهم وزيادة مصدر الدخل لديهم ليعيشون حياة كريمة ومستقرة ومن خلال هذا المقال نوضح لكم أحد التمويلات المقدمة من البنك وهو قرض الأسرة الذي يمنح للأسر ذات الدخل المحدود بدون أي رسوم وذلك لمواجهة غلاء المعيشة.

المتطلبات العامة المطلوبة للتقديم للحصول على قرض الأسرة

الهوية الوطنية سارية المفعول.

رقم الجوال الخاص والمسجل في منصة أبشر.

رقم حساب الآيبان البنكي الخاص بالمتقدم.

العنوان الوطني.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يضع بنك التنمية مجموعة من الشروط العامة اللازمة والضرورية لكي يستطيع المتقدم الحصول على القرض ولا يتم إعطاء التمويل إلا إذا توافرت جميع الشروط المعلنة من جانب البنك وسنوضح لكم هذه الشروط في مجموعة السطور التالية: