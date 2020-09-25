نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول عليه في المقال التالي
عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية السعودي هو أحد البنوك الحكومية ذات الأهمية والشهرة الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية ويقدم البنك مجموعة من التمويلات والقروض الميسرة للمواطنين ويخص البنك فئة معينة من المواطنين وهي الفئة ذات الدخل المحدود والمنخفض وذلك للمساعدة على تحسين مستوى معيشتهم وزيادة مصدر الدخل لديهم ليعيشون حياة كريمة ومستقرة ومن خلال هذا المقال نوضح لكم أحد التمويلات المقدمة من البنك وهو قرض الأسرة الذي يمنح للأسر ذات الدخل المحدود بدون أي رسوم وذلك لمواجهة غلاء المعيشة.
المتطلبات العامة المطلوبة للتقديم للحصول على قرض الأسرة
- الهوية الوطنية سارية المفعول.
- رقم الجوال الخاص والمسجل في منصة أبشر.
- رقم حساب الآيبان البنكي الخاص بالمتقدم.
- العنوان الوطني.
شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية
يضع بنك التنمية مجموعة من الشروط العامة اللازمة والضرورية لكي يستطيع المتقدم الحصول على القرض ولا يتم إعطاء التمويل إلا إذا توافرت جميع الشروط المعلنة من جانب البنك وسنوضح لكم هذه الشروط في مجموعة السطور التالية:
- يجب أن لا يزيد قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن 12500ريال سعودي.
- لا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن سبعون عاماً.
- لا يزيد عمر الكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.
- يتم احتساب الإبن من ضمن أبناء الأسرة ما لم يتجاوز عمره عن أربعة وعشرون عاماً ما لم يكن موظفاً ولا متزوج.
- يتم احتساب الإبنة من ضمن أفراد الأسرة وذلك ما لم تكن متزوجة أو موظفة.
- لا يزيد قيمة نصيب الفرد من دخل الأسرة عن ألفين ريال ويتم احتساب نصيب كل فرد من خلال تقسيم قيمة الدخل الشهري للأسرة على عدد أفراد الأسرة.
- يحق للمطلقة التقديم بطلب للحصول على التمويل.
- يحق للأرملة التي تعول طفلاً أو أكثر من التقديم للحصول على التمويل وذلك دون أي إعتبار للعمر.
- إذا كان عمر المتقدم تجاوز خمسة وخمسون عاماً يخير بين تخفيض قيمة التمويل وذلك وفق المدة الزمنية المتبقية للوصول إلى عمر ستون عاماً.
- وفي حال إذا كان عمر المتقدم للحصول على التمويل أكبر من ستون عاماً وأقل من خمسة وستون عاماً يكون الحد الأعلى لقيمة التمويل ثلاثون ألف ريال سعودي شرط إحضار كفيل.
- إذا كان عمر المتقدم للحصول على التمويل أكبر من خمسة وستون عاماً وأقل من سبعون عاماً يكون الحد الأعلى للتمويل ثمانية عشر ألف ريال سعودي شرط وجود كفيل.
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