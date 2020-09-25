نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية برقم الحساب والاستهلاك الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية، من أبرز الخدمات التي حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين، على توفيرها للمواطنين، وقد أتاحتها الحكومة السعودية عبر العديد من المنافذ والوسائل الإلكترونية، تيسيرًا على المواطنين، وتخفيف من الأعباء الملقاه على عاتقهم، بديلًا عن الذهاب إلى الدوائر الحكومية والاصطفاف في طوابير مزدحمة من أجل الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية، أو حتى بغرض سداد قيمة الخدمة، وكذلك تقديم الشكاوى من الخدمة أو القيمة المالية المدفوعة لها.

الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية

كما ذكرنا في المقدمة، فقد أتاحت شركة المياه الوطنية السعودية، إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية، من قبل المواطنين، بوسائل عدة، تيسيرًا على المواطنين، وكذلك تجنبًا لأي تعطل عبر مختلف المنافذ الإلكترونية المتاحة، وتشمل وسائل الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية، ما يلي:

الاستعلام برقم الحساب

يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية، بواسطة رقم الحساب، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية السعودية، واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية. الضغط على تبويب “الفرع الإلكتروني” ثم “الدخول”. نقوم بتسجيل الدخول، بالنسبة للمتعاملين سابقًا بالخدمات الإلكترونية لشركة المياه الوطنية، أو عمل “إنشاء حساب من الأعلى” بالنسبة للمستفيدين بالخدمة للمرة الأولى. بعد ذلك، نقوم بإدخال البيانات المطلوبة، مع إرفاق صورتين لعداد المياه وصك الملكية الخاص بعداد المياه. في المرحلة التالية، وعقب تسجيل البيانات المطلوبة، وتحديثها حال وجود تغييرات بها، نقوم بالضغط على عبارة “الخدمات الإلكترونية”. نقوم بعد ذلك بالضغط على خدمة “الاستعلام عن فاتورة المياه”. في الخطوة التالية، نقوم بكتابة رقم حساب المستفيد من عداد المياه، وكذلك كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة. في خلال ثوانٍ، ستظهر كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بفاتورة المستفيد من خدمة المياه.

الاستعلام عن الفواتير المستحقة

عبر الخدمات الإلكترونية، المتاحة على موقع شركة المياه الوطنية السعودية، يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية، المستحقة للدفع، وذلك عبر الخطوات المبسطة التالية:

الدخول لموقع شركة المياه الوطنية السعودية.

بعد ذلك نختار تبويب “الفرع الإلكتروني” وذلك من أعلى الصفحة إلى جهة اليمين.

ثم نضغط على “الفواتير” إلى اليسار قليلًا.

بعد ذلك تظهر نافذة تسجيل الدخول إلى الخدمة، حال التعامل المسبق مع الخدمة المقدمة من شركة المياه الوطنية السعودية، مع إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية (للسعوديين) أو رقم الإقامة (للمغتربين أو الوافدين)، أو التسجيل بحساب جديد في حال عدم وجود تعامل سابق مع خدمات شركة المياه الوطنية السعودية.

في الخطوة التالية، ننقر على خدمة الاستعلام عن الفواتير إما برقم الحساب أو برقم عداد المياه.

بعد ذلك يقوم المستفيد بإضافة رقم الهاتف الجوال الخاص به.

ثم نضغط على “إرسال”.

تظهر بعد ذلك صفحة جديدة، تحوي القيمة الكاملة لفاتورة المياه المطلوب سدادها.

طرق حساب فاتورة المياه

من الخدمات الإلكترونية الرائدة والرائعة، التي أتاحتها شركة المياه الوطنية السعودية، عبر موقعها الرسمي، طريقة حساب فاتورة المياه، من خلال الاستهلاك الحقيقي والفعلي من قبل المستفيد، ويتم ذلك عبر الخطوات المبسطة التالية: