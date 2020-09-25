نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض عقاري من مصرف الراجحي لشراء شقة أو فيلا أو قطعة أرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية هو أحد أهم المصارف التي تساهم في حل الكثير من مشاكل المواطنين والمقيمين داخل جميع مدن المملكة، حيث يعمل علي توفير تمويلات شخصية بشروط ميسرة لجميع المواطنين من أجل مشاكلهم المختلفة، ومن التمويلات التي يقوم بتقديمها للمواطنين هو التمويل العقاري الذي من خلاله يستطيع أي مواطن أو مقيم شراء شقة خاصة به أو فيلا أو قطعة أرض وغيرها من الأمور العقارية التي يرغب بها كل شخص علي حده، ويدعم مصرف الراجحي المواطن من أجل تحسين حياته الخاصة به وتحسين الظروف الاجتماعية الخاصة به، ومنح قروض عقارية بمبالغ مميزة تناسب جميع المواطنين.

قرض الراجحي لشراء شقة سكنية

يستطيع أي مواطن أن يحصل علي قرض عقاري من أجل شراء شقة سكنية من خلال بعض الشروط الميسرة من أهمها:

أن يكون الشخص حاملاً للجنسية السعودية.

يمكن للوافد الحصول علي قرض عقاري بشرط الحصول علي موافقات حكومية.

أن يكون الشخص مقيماً داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يقل العمر عن 18 عام.

أن يعمل العميل بجهة عمل داخل المملكة لا تقل عن 6 شهور.

ألا يقل راتب الشخص عن 3500 الآف ريال سعودي.

ألا تزيد مدة التعاقد للتمويل العقاري الخاص بين المصرف والعميل عن 20 عام.

ألا تقل مساحة الشقة عن 80 متر مربع.

قرض الراجحي لشراء شقة فيلا أو قطعة أرض

يدعم مصرف الراجي المواطنين الحصول علي تمويل عقاري من أجل شراء فيلا أو قطعة أرض، حيث يسمح الراجحي بالتمويل العقاري الخاص بالأرض أو الفيلا علي أن لا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع، وأن يكون المنزل له صك مستقل، وأن يكون للشخص حساب بنكي بأي فرع من فروع الراجحي داخل المملكة العربية السعودية.