نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاريح السفر للفئات المستثناة عبر أبشر وقرارات مهمة من الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصاريح السفر للفئات المستثناة عبر أبشر ، لاشك أن لمملكة العربية السعودية، تتيح العديد من الخدمات والإمكانات لمواطنيها ووافديها على حد سواء، دون تفرقة في الفائدة التي يتحصل عليها المستفيد، ولكن الهدف دائمًا والذي ترصده الحكومة السعودية، هو توفير الراحة والأمان للمستفيد، من أي من الخدمات المقدمة من جانبها.

تصاريح السفر للفئات المستثناة

في إطار التوجيهات الكريمة، داخل المملكة العربية السعودية، صوب رفع تعليق الرحلات الجوية الدولية، من وإلى المملكة عبر المنافذ الرسمية، والمطارات المجهزة بها، تقرر رفع تلك القيود عن الرحلات، بشكل كامل مما يسمح للمواطنين والوافدين بمغادرة المملكة أو العودة إليها، عقب فتح المنافذ للعبور كاملة، والتخلي عن كافة تلك الإجراءات الاحترازية، التي اتبعتها المملكة من قبل، خلال فترة جائحة كورونا.

خدمة تصاريح السفر

تضمنت الموافقة الكريمة من السمو الملكي، إتاحة السفر من وإلى المملكة، لبعض الفئات وفق عددًا من الضوابط والشروط، والتي اشترطتها المديرية لعامة للجوازات السعودية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والمركز الوطني للمعلومات، وبعض الهيئات المعنية بتنفيذ بهذا القرار، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهي ليست المرة الأولى، بل سبق وأن قامت المديرية العامة للجوازات من قبل، بتمديد تأشيرات الخروج والعودة، حيث تتخذ المديرية دائمًا الخطة التي تمنح المستخدم الاستفادة الكاملة من خدماتها.

الفئات المستثناة من المستفيدين بخدمة التصاريح

كافة الموظفون سواء أكانوا من المدنيين أم العسكريين، أم موظفي الحكومة، أم هؤلاء من المكلفين بمهام رسمية. كافة العاملين في القطاع الدبلوماسي، سواء البعثات الدبلوماسية أو القنصليات والملحقيات التابعة للمملكة بالخارج، أو هؤلاء من العاملين في المنظمات الدولية والإقليمية، مع عائلاتهم وذويهم. كافة العاملين بوظائف دائمة، سواء في منشآت وقطاعات عامة أو خاصة، أو حتى لا تهدف إلى الربح، وكل من لديه صفة وظيفية رسمية، سواء في شركة أو مؤسسة تجارية معروفة خارج المملكة. كافة المرضى ممن يتطلب لاحصول على علاجهم، أن يسافروا خارج حدود المملكة إلى دول أخرى، لتلقي العلاج اللازم، وفقًا لتقارير طبية رسميىة مثل مرضى السرطان، وهؤلاء ممن يحتاجون إلى زراعة أعضاء بشرية. كافة المقيمون خارج حدود السعودية، ولديهم إثباتات رسمية بذلك. كافة الطلاب المبتعثون، وهؤلاء ممن حضروا إلى السعودية، على حسابهم الخاص للدراسة، أو المتدربون مع برامج زمالة، أو هؤلاء الذين يتطل تدريبهم، التواجد مع مرافقين لهم، أو السفر إلى خارج المملكة. كافة الحالات الإنسانية مثل؛ من يحتاجون لم الشمل للأسرة، من الموطانين مع ذويهم خارج السعودية، أو لأسباب الوفاة للزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو أحد الأبوين، ويحتاجون للسفر خارج ا لسعودية.

قرارات مهمة من الجوازات السعودية

أصدرت المديرية العامة للجوازات، قرارها بإيقاف مراجعة الطلبات الورقية، التي وردت إليها من المستفيدين من قبل، بحيث يتم إعادة تقديمها مرة ثانية، عبر منصة أبشر الإلكترونية، وفقًا للضوابط والشروط المتعلقة، بالفئات المستثناة والمستهدفة بالقرار.