بحضور سعادة القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية بجدة إحتفل المنتدى الدولي باليوم الوطني 90

جدة – صباح الحربي

ضمن الإحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية، وبحضور سعادة القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية بجده السيد خالد مجيد – وسعادة القنصل الإعلامي بالقنصلية العامة لجمهورية باكستان الإسلامية السيد حمزة جيلاني – ورجل الأعمال الاستاذ عبدالله بن محمد الفتني واعضاء منتدى الإعلام السعودي الدولي برئاسة رئيسة المنتدى الأستاذة خديجة ملك ورجال الإعلام

صباح الحربي

عاتكة ملا

شمايل العبدالله

عروج اصغر

منصور نظام الدین

ابراهيم البلوشي

طارق نديم

محسن السندي

, أقيم إحتفال في عروس البحر الأحمر بمحافظة جدة، في احد الفنادق الفخمه .

ومن جانبه هنأ سعادة القنصل العام -خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظها الله، وأشاد بجهود ورؤية المملكة من قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الواعده التى تعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً” و نسعى لتحقيقه في ضوء خطط محكمة ، حيث تعتبر السعودية رمزاً للسلام في العالم أجمع”.

وشهد الإحتفال الذي خطط ورتب له المستشار الإعلامي المخضرم / الإستاذ منصور نظام الدين – بعد أخذ الصور التذكارية في ركن التصوير الذي أعد خصيصاً لهذه المناسبة – مجموعة من الفقرات والعروض التي تناسب هذا اليوم من العرضة النجدية والطرب السعودي الاصيل , كما شمل عرض لوحات لمعرض فن تشكيلي لفنانين سعوديين تجسد صور الملوك بداية من جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- مرورا بابنائه البررة – رحمة الله عليهم – كما تتضمن الصور صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وكذلك تجسد اللوحات النهضة الحديثة الشاملة التي تعيشها بلادنا الحبيبة في شتى المجالات في هذا العهد الزاهر الميمون، كما ان معظم اللوحات تستوحي من الثقافة والطابع السعودي، وقد اشتمل الحفل على عدد من القصائد والاناشيد الوطنية والفقرات والاسكتشات و العرضة السعودية والطرب السعودي الأصيل حيث عاش جميع الخضور أ واء تراثية فنية جميله تجسد تلاحم السعودية بشتى أطرافها.

جديرٌ بالذكر أن كافة أعضاء منتدى الإعلام السعودي الدولي يقدم عظيم الشكر والإمتنان للأستاذ / طارق الردادي والأستاذه / نسرين سفرجي على إتاحة الفرصة لهم للإحتفال معهم باليوم الوطني ال 90.

وفي ختام الحفل شرف الجميع مأدبة العشاء على شرف سعادة القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية السيد خالد مجيد وبحضور القنصل العام بالقنصلية الباكستانية بجدة السيد حمزة جيلاني – واعضاء منتدى الإعلام السعودي الدولي برئاسة رئيسة المنتدى الأستاذة خديجة ملك وكافة أعضاءه من إعلاميين وإعلاميات ومصورين ، بعد ذلك غادر الجميع الحفل سعيدين بهذا اليوم الجميل مودعين كما استقبلوا بكل حفاوة وترحيب.

