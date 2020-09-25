رانيا توفيق إبداع من نوع آخر

بقلم/ فؤاد بن عبدالرحمن الجهني

مرحباً أحبتي … تفجرت أحاسيس الكتابة لتنطق صوتً بلغ في الأفق مداه … وتشكل لذلك الصدى من صداه معنى … ليرتقي لحرفة …(( …التوهج المبتهج …))… إلى أن أنتهى لهداه … فما عاد يدري أو يعلم ما ومتى وأين ولماذا وقد جاوز في الروعة مبتغاه … !!!…

فالحديث هنا ذو شجن ويسكنه جنون … وفن أرقى ما فيه أنه يحمل ويتحمل كل أركان الفنون … لبداية بلا نهاية … ترسم القدرة بالندرة … لتصف الجمال المقترن بالدلال … حتى يبعث لك أنشودة الصباحات الجميلة بعطراً معطر ومعتق لزهور البراري … وقد سكنت جوفها قطرات المطر … في شلال أشبه ما يكون بحيرة صافية العذوبة لمائها المتدفق … على جانبي طريق مملؤ بنكهة النسائم الهادرة … لتداعب ملمس الإحساس …

تلك ليست مجرد مقدمة أو إستهلال لمقال عادي أو خطبة رنانة لكنها لحقيقة ساطعة كضياء الشمس … في وصف أجمل ما يكون مكتون بداخله معطاء بخارجه متألق حتى في مخرجاته وكأنه الحرف الباهي والمعنى الوافي لتجربة أشبه ما تكون في كينونتها إن جاز عنها التعبير … صناعة المكان تحت الشمس … في معركة اليوم والأمس … لتصل إلى أعلى قمة الهرم وتتربع على مجد النجاح …

هي سيدة سعودية أصيلة قيمة وقامة تتحدث أفعالها ونجاحتها المتعددة عنها بكل فخر وإعتزاز …شامخة كشموخ العلياء … وكأنها قطوف البدر على سعف النخيل … حادة وجادة كالفيصل … لكنها في الوقت نفسه ذلك الأنموذج الرائع المتكامل شكلاً ومضموناً … جاوزت كل الصعاب … ولأنها سليلة السلايل … فلا عجب فهي … (( … بنت السعودية … ))….

وضعت البصمة … وإرتكزت على أوتار نغم الحجاز … فتوحدت كل أطراف الشمال والجنوب لتحضن الوسطى بين الشرق والغرب … فمن رحلة البحار أحضرت الدر الثمين … ومن ذلك الموج البعيد … سافرت بمراكب الود مسطرة نبض الحنين … وبين أصداف اللؤلؤ … المنثور تسمع العرضة السعودية ومن أعالي جبال السروات تتناغم اللمسة فوق هامات السراج المضيء … لتروي شوق ذلك المتيم … الهائم … بنكهة النهام في عرض البحر … لتعبر آفاق الدنيا سحرً في وضح النهار وتشرق شمس ً جاوزت حد المحال … لتحمل الأمل من جديد بين السحب غير مكترثة … فلقد أخذت ضوء القمر معها … لتكتمل الحكاية …

فارسة هذا المقال … وضعت الأنشودة المطرزة بلحنً عذب … فاق … آساطير كانت … في الحكايات وفي القصص … أشبه ما تكون ضربً من الخيال المستحيل والمحال تحقيقه … جاوزت فيه حتى المدار … ورسمت له طريق الإقتدار … ولا ضير أن جعلت ذلك واقع ملموس محسوس بمهارة …

تلك الفارسة … الأصيلة … أدركت المحال … بمهارة العاقل … المتعقل بسلوك … الواثق بربه … الطامع في كرمه سبحانه وتعالى الحالم بنجاح التفوق على السؤال … فأحضرت له الجواب … الكافي الوافي … رغم صعوبة المنال …!!!…

(( … رانيا توفيق … )) بطل من نوع آخر لقصة نجاح من نوع متفرد … فتاة سعودية … عصامية وعصماء … تمتاز بوفاء … لا يكفيها ولا يكافئها من وجهة نظري … دواوين شعرً من إطراء …

فمن هي … !!!…؟؟؟… هي باختصار … مجتهدة ولكل مجتهد نصيب … أصبحت اليوم علمً من أعلام الفن والمهارة … والقدرة والجسارة في وطني المملكة العربية السعودية … يشار إليها بالبنان … في أركان الميديا والإعلام والإعلان … ويرمز إليها بصاحبة الفرشاة الذهبية في رسم الصورة المعنية لكاتب أو شاعر أو مؤلف أو سيناريست … فتحول الشخصية من حروف على الورق لنشاهدها … لحمً ودم وحقيقة على أرض الواقع …

هي (( … فري لانس … ماكير … ومدربة معتمدة من الجهات الرسمية… )) … أعمالها تتحدث عنها … لكن الفارق البسيط في نطقه العظيم في معناه أنها … سبقت الجميع في الداخل والخارج … تميزاً فعلياً لا مجرد حديث يروى … مهنة صعبة مرهقة أمتهنتها … لكن الفنان الذي يسكن بداخلها جعل من هذا العمل متعه … ومن هذه الرؤية مكان وقدره … لتكون بداية وإنطلاقة جديدة لفكر وضاء … وجمال آخذ من الجمال بهاء … مكمل مدبرً غير مدبر لخطى المجدفي … تألقً وضياء …

خاتمة …

مهنة الماكير … هو الشخص الذي يقوم بعمل المكياج للممثلين والممثلات أو المطربين أو المشاهير أو من هم تحت الأضواء … تتطلب هذه المهنة الدقة والخبرة وكثير الكثير من المهارة والإحساس العالي … والعمل الدؤوب … خصوصاً في التعامل مع الألوان ودرجات الألوان … الأضاءة … ومواعيد التصوير للأعمال الفنية … صباح أو مساء نهار أو ليل … أجواء شدة الحرارة أو الرطوبة … وقياس مدى نوعية المواد المستخدمة في عمليات الماكير المتعددة … يتطلب أيضاً أن يكون الماكير قد حصل مسبقاً على نص العمل الكتابي ليتعرف إلى شخصيات العمل ليتم تحديد كيفية العمل … وبحق فهو بطل حقيقي ورئيس من أبطال العمل الفني …

رانيا توفيق … إبداع من نوع آخر … تلك هي نجمة الحفل … في هذا الحرف … ومن أجل نجاحاتها كتب الوصف … لأنها (( البطل )) … البطل الحقيقي لعمل مشرف … وهي رائدة ومميزة فيه … لأن من يعمل في هذا المجال في كل الدنيا أعدادهم ضخمة جداً … لكن المبدعين هم قلة قليلة …

ولعلي إن إستطعت … أن أحمل مع الذين حملوا أمانة الكلمة … قد أديت الأمانة …في الكتابة عن قيمة وقامة وهامة عالية من هامات وطني … والسلام …