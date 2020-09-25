نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف 1442 الجديدة لقرض الزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط بنك التسليف 1442 ، يقوم بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية على عمل مجموعة كبيرة من القروض التي يقدمها للمواطنين السعوديين، ويعد أهم هذه القروض هو قرض الزواج الذي يقدمه البنك، ولكن يقوم البنك بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على هذه القروض.

شروط بنك التسليف 1442

هناك العديد من الشباب والنساء الذين يحتاجون إلى مساعدة من أجل تحقيق ما يرغبون به من حياة كريمة لهم ولأسرهم، حيث يقوم بنك التسليف بتقديم القروض التي يستطيع من خلالها عمل المشاريع ومواجهة الغلاء.

كما يقدم البنك أيضًا قروض خاصة للزواج، بالعلاوة إلى العديد من المساعدات التي يقدمها البنك للمواطنين حيث يقوم بالآتي:

حيث يحرص البنك على دعم المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى يستطيعون الوصول إلى النجاح الذي يرغبون به.

بالإضافة إلى أن البنك يقوم بإعطاء قروض للأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارات والعمل كسائقين.

ولا يقتصر بنك التسليف على هذه القروض والمساهمات فقط، بل تمتد خدماته في العديد من القطاعات بالمملكة، حيث أن هدفه الأول هو تنمية المجتمع السعودي.

شروط قرض الزواج

وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط من أجل الحصول على قرض الزواج ومن أهم تلك الاشتراطات:

أن يكون الزوجين من أبناء المملكة العربية السعودية والمقيمين داخل المملكة.

كما أن البنك يشترط أن يكون هذا الزواج الأول للزوجين، باستثناء من توفيت زوجته أو قام بطلاقها قبل الدخول بها.

كما يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم للحصول على قرض الزواج عن 40 عاما.

كما يجب تقديم عقد زواج رسمي قد حصل على موافقة الجهات المختصة.

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