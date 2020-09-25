نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع معاش التقاعد لشهر سبتمبر وخطوات الاستعلام عبر المؤسسة العامة للتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداع معاشات التقاعد شهر سبتمبر للأشخاص المستفيدين في الحسابات البنكية، فقد بدأ الإيداع في مساء يوم الخميس الموافق 24 من هذا الشهر، والتأكيد على الشخص المتقاعد بعملية الإيداع من خلال إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول، حيث أضافت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان لها عبر حسابها الرسمي “تويتر” أنه يمكن التأكد من إيداع معاشك من خلال الخطوات الآتية:

التأكد من حسابك لدى البنك

الاتصال على مركز الاتصال

الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني

خدمة المحادثة الفورية

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التقاعد أعلنت في الفترة الأخيرة عن إطلاق خدمة طباعة التعريف الفوري بالمعاش التقاعدي، حيث تتيح هذه الخدمة الاستفادة لكل من لأفراد والجهات المعروفة التي أشارت إليها المؤسسة من خلال خدمة عملاء التقاعد، وذلك من خلال استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد بشكل ذاتي ومباشر، وبينت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه الخدمة تستهدف كافة العملاء من المتقاعدين، وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل البنوك وغيرها وتتيح استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي للعميل بشكل فوري.

طريقة طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي:

وتضم المؤسسة العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها من قبل الشخص المستفيد والمتقاعد، وذلك من خلال الدخول على رابط المؤسسة الرسمي والدخول على خدمات المؤسسة الإلكترونية، ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ومن ثم الضغط على أيقونة الخدمة الجديدة “التعريف بالمعاش الفوري” وبدء الخدمة التي تتطلب فقط السجل المدني للمتقاعد وتاريخ الميلاد بعد ذلك تصل رسالة تحقق جوال العميل وبعد إدخال رمز التحقق يمكن مباشرة استعراض تفاصيل المعاش وتنزيل نسخة منه.

تحديث البيانات للأشخاص المتقاعدين:

دعت الهيئة العامة للتقاعد من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ضرورة وأهمية تحديث البيانات الخاصة بالأشخاص المتقاعدين، وذلك لكي يتمكن كل من الأفراد والأشخاص المستحقين الصرف والإيداع بدون مواجهة أي مشاكل، وتشمل تحديث البيانات من خلال (البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – البيانات الشخصية)، ويتم تحديث البيانات من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة ثم اختيار أيقونة تحديث البيانات ثم إدخال البيانات والتأكد من صحتها ثم الضغط على أيقونة تحديث.