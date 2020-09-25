نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وثيقة تأمين تكافلى والرسوم المستحقة والرصيد الأدنى المطلوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجب على جميع المستفيدين من صندوق التنمية العقارية أن يتوفر بهم شروط هامة للغاية، ويلزم أن يكونو مواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية سواء كان (ذكور أو إناث)، ويجب أن يكون الخد الأدنى والأقصى عمر المتقدم لطلب التمويل من 20 حتى 70 عاماً، ولذلك يجب أن يكون المستفيد مدرجاً ضمن قوائم الدعم السكني لدى صندوق التنمية العقارية.

وثيقة تأمين تكافلى :

تم الإعلان على أن وثيقة تأمين تكافلى مجانا ضد الحريق، والكوارث الطبيعية ومثال على ذلك الفيضانات، والأعاصير، والزلازل ويساوي على هذه الأضرار.

معايير الخدمة :

قد تكون معايير الخدمة موافقة مبدئية خلال 24 ساعة.

يتم الموافقة النهائية خلال 12 يوم عمل شريطة أن تقدم المستندات المطلوبة فى مواعيدها المخصص.

وتم الإعلان على أن التمويل العقاري الدعم والميسر، وله خصائص ومميزات كثيرة للغاية، ولذلك تم الايضاح عن الشروط الواجب توافرها أيضا، ولكن يوجد دفعة مقدمة على أن 10٪ للمسكن الأول أو 30٪ للمسكن الثاني وما يليها على ذلك

إجمالي حد الاستقطاع :

تم الإيضاح على أن إجمالي حد الاستقطاع من الراتب قد وصل إلى 65٪من إجمالي الراتب الشهري المستحق.

الرسوم المستحقة والرصيد الأدنى المطلوب :

تم الإعلان الخاضع للرسوم الإدارية 1٪ من قيمة التمويل أو 5000 ريال سعودي مخصص كحد أقصى.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التمويل العقاري يعطي حامله حساب راتب بدون حد أدنى للرصيد، ولذلك يتم توفر دفتر شيكات مجاني، وأيضا بطاقة صراف آلي مجانية مستخدمة، وخاصتاََ تم الوصول إلى خدماتنا المصرفية من خلال الإنترنت، والهاتف المصرفي أيضا، ولذلك من خلال التنبيهات من خلال الرسائل القصيرة بشكل مجاني مستمر للمستفيدين.

مستندات الدخل :

شهادة تعريف بتفاصيل الراتب من خلال جهة العمل. يجب تقديم. كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور على التوالي نموذج الخصم المباشر مع التحقق من التوقيع من خلال البنك. تقديم رسوم طلب برنامج مساكن 200 ريال سعودي مخصص.

مستندات الدخل الإضافية :