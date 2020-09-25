أطلق عليها اسم “الجازي”.. “البحري” تعلن تسلم ناقلة جديدة للبضائع السائبة

بلادي – الرياض :أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، أمس (الخميس)، انضمام ناقلة بضائع سائبة جديدة لأسطول الشركة.

وأوضحت الشركة، أن هذه الناقلة التي أطلق عليها اسم “الجازي”، تعد ثالث سفينة جديدة تنضم هذا العام، ما يرفع عدد ناقلات أسطول الشركة إلى 88 ناقلة، بما فيها 8 ناقلات بضائع سائبة.

وكانت الشركة قد تسلمت في بداية شهر سبتمبر الجاري، ناقلة بضائع سائبة جديدة، تعد ثاني سفينة جديدة تنضم إلى أسطول الشركة، مبينة أن تسلم الناقلة يأتي في إطار اتفاقية تم توقيعها مع شركة كورية في عام 2017م لبناء 4 ناقلات للبضائع السائبة؛ يتم تسليمها لها في العام الحالي.