موقف دفع الملك عبد العزيز لحبس أحد أبنائه.. وهذا ما قاله حينها

بلادي – الرياض :روت دارة الملك عبدالعزيز اليوم (الجمعة) موقفا جمع بين الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وأحد أنجاله وأحد الحراس، لافتة إلى أن هذا الموقف انتهى بحبس الملك لابنه.

وذكرت الدارة أن الحارس اشتكى للملك عبدالعزيز من أحد أبنائه، لافتة إلى أنه بعد التحقق في الشكوى لم يشفع الملك لابنه، بل أمر بحبس نجله في القصر.

وأضافت أن الملك التفت بعدها إلى الحارس وسأله إذا ما كان راضياً عما حكم به، فأجاب الحارس بالدعاء للملك بأن يطيل الله في عمره، فرد عليه الملك: “أنتم وأبنائي في قلبي بمنزلة واحدة”.