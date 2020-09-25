إعفاء وتخفيض للرسوم لفئات من المجتمع في برامج الدراسات العليا بجامعة بيشة بمناسبة “اليوم الوطني”

بلادي – الرياض :أعلنت جامعة بيشة، مبادرة لإعفاء وتخفيض الرسوم الدراسية لعدد من طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، وذلك تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وأوضحت الجامعة أن المبادرة تهدف إلى تقدير التضحيات التي قدمها أبطال الوطن، ودعم وتشجيع المسيرة التعليمية لبعض فئات المجتمع، والتضامن مع الجهود الوطنية لدعم العاملين في القطاع الصحي.
وأبانت أن المبادرة تشمل إعفاء الحاصلين على وسام الملك عبد العزيز، وذوي شهداء الواجب، وذوي مصابي الواجب والحاصلين على براءات اختراع، وتخفيض الرسوم لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأبانت أنها تتضمن أيضاً ترشيح مجموعة من منسوبي وزارة الصحة الذين واجهوا جائحة فيروس “كورونا” في برنامج إدارة المرافق الصحية لدرجة الماجستير ممن تنطبق عليهم معايير القبول.
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