نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التأكد من صلاحية هوية مقيم بالمملكة وموعد تجديدها عبر رابط أبشر الجديد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحث يومي عن صلاحية إقامة وافد داخل المملكة، حيث يبحث الملايين من المقيمين من خلال منصة ابشر عن الموعد المحدد لتجديد الإقامة، حيث يعمل موقع ابشر علي تقديم خدمات إلكترونية عديدة تربط بين جميع الجهات الحكومية والعمل عي خدمتهم مع خدمة أكثر من 12مليون وافد مقيم داخل المملكة، وتعتبر منصة أبشر خدمة إلكترونية مجانية دون رسوم لمدة 24 ساعة متواصلة، وقد تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية السعودية أنه يجب على كل الوافدين والمقيمين بالمملكة السعودية، أن يقوموا بالاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم ومعرفة الميعاد المحدد لتجديد الإقامة منعاً لعدم التعرض الي أي عقوبات مالية من قبل الجوازات السعودية التي تهتم دائماً بتوجيه النصيحة الي المواطنين بتجديد الإقامة في الوقت المحدد قبل الانتهاء، وسوف نوضح لكم رابط أبشر جوازات الخاص بصلاحية الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

أهمية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة

تجديد صلاحية إقامة الوافد في الوقت المناسب يمنع التعرض الي توقيع مخالفات مالية تبدأ من 500 ريال في أول مرة لعدم التجديد، ثم 1000 ريال المرة الثانية لعدم التجديد، والترحيل خارج المملكة عند عدم التجديد للمرة الثالثة، فهذه المخالفات يتم تنفيذها دون تراخي من القائمين علي منصة أبشر.

وقد وفرت منصة أبشر من أجل تحقيق المساعدة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة من خلال تسهيل كل الإجراءات وجعلها إلكترونية دون الذهاب الي مقر الجوازات لإنهاء المعاملات المتعلقة بالمواطنين، حيث تعد خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عليها الكثير من أصحاب العمل بالإضافة الي المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونياً لجميع المغتربين المقيمين بالمملكة

الآن بخطوات بسيطة سهلة سنوضح خطوات البحث عن المدة التي ستنتهي بها الإقامة من خلال تنبيهات منصة أبشر والتي تتم بداية كالاتي:

دخول إلكتروني للموقع التالي: أبشر. اختيار الأمر الإلكتروني وهو الاستعلام عن إقامة وافد. كتابة رقم الهوية الخاصة بكل وافد في المكان المحدد ثم الضغط علي عرض التفاصيل. يتم ظهور الموعد المحدد التي ستنتهي بها الإقامة.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت لجميع المواطنين أن موقع أبشر هو أحد المواقع الحيوية بالمملكة، حيث يقدم الموقع أكثر من 130 خدمة إلكترونية مجانية، ومن أهم هذه الخدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة وموعد تجديدها ، بالإضافة الي مخالفات المرور وسدادها وغيرها من خدمات المركبات داخل المملكة.