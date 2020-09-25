جدة – محمد الرايقي احتفلت جمعية البيئة السعودية مساء الأربعاء 2020/9/23 باليوم الوطني السعودي ٩٠ ، وقد تنوعت طريقة الاحتفاء والاحتفال فبدأت بتزيين المبنى من الخارج مع اضاءته كاملاً بالطاقة الشمسية ليتوافق مع أهداف الجمعية الأساسية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة .

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم كلمة لرئيس مجلس الإدارة الدكتورة ماجدة أبو راس تحدثت فيها عن الوطن والقيادة والشعب فهنّأت الوطن بيومه التسعين يوم الاحتفاء والاحتفال باليوم المجيد الذي تم فيه توحيد هذا البلد على يد المرحوم الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ، ثم شكرت المولى عز وجل أن رزق الله هذه البلاد حكام يتصفون بالعدل والانصاف

من المؤسس ومروراً بالأبناء سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله حتى وصلنا إلى ملك الحزم والعزم الملك سلمان أطال الله في عمره ، ويشارك قادتنا في البناء والعطاء شعب طموح لايرضى بما دون النجوم .

ثم بدأت بعد ذلك الأناشيد والأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور .

وقد شارك طلبة الكشافة في الاحتفالية وساهموا في التنظيم وفي توزيع الهدايا على الجميع وقد تنوعت مابين تيشرتات وكابات وشالات واستكرات ومعقمات وكمامات ونباتات وقد حرصت إدارة الجمعية بأن تكون أكياس الهدايا صديقة للبيئة .

أشرف على تنظيم الاحتفال المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة آمال مهدي .



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية البيئة السعودية تحتفل باليوم الوطني 90 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.