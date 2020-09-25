نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار إقبال كبير على منصة سكني للخدمات والمخططات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت منصة سكني خلال الفترة الماضية إقبالاً هائلاً من قبل المواطنين المستفيدين من البرنامج، حيث يتم الاستفادة من خلال الخدمات الإلكترونية التي يقدمها برنامج سكني بكل سهولة ويسر، فقد ساعد على تسهيل وتوفير مشقة الذهاب إلى مقر سكني واستخدام التطبيق بكل سهولة ويسر من خلال تنزيل التطبيق على الهاتف الجوال، أو التواصل مع مركز الاتصال على الأرقام المحددة من قبل البرنامج على 199090، حيث استقبل خدمة المستفيدين من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات وهي تضمن جهود البرنامج لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية على مدار الساعة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل المخططات الجديدة التابعة لمشروع سكني.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصال الذي يتعلق ببرنامج سكني قد سجل خلال الأسبوع الماضي أكثر من 29 ألف اتصال للاستفادة من الخدمات الرقمية، وشمل عدد الأشخاص المعترضين حوالي 1900 شخص وتم معالجة اعتراضهم من خلال خدمة راسلنا الذي تقدمها برنامج سكني، علماً بأن البرنامج يطور خدماته بشكل مستمر للتعامل مع أحدث التقنيات وعدم مواجهة أي مشاكل مع المواطن المستفيد، ووفرت أيضاً خدمة “تحدث معي” ليتمكن الفرد من التساؤل والحصول على الجواب والحلول الخاصة بالتمويل السكني المدعوم والخيارات المتنوعة التي يتيحها البرنامج حجزها بشكل إلكتروني.

خدمات برنامج سكني:

أعلن برنامج سكني من خلال صفحته الرسمية عن تجاوز أعداد الزيارات للبرنامج خلال الأسبوع الماضي حوالي 162 ألف زيارة من خلال الدخول عبر الأجهزة الزكية، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي موقعنا الخدمات الإلكترونية لبرنامج سكني، وهي:

الحجز الفوري للأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً

حجز الوحدات واستعراض مواقعها ونماذجها

الحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب

إصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

خدمة المستشار العقاري

التصاميم الهندسية للبناء الذاتي

ونذكر أن تطبيق سكني يضخ العديد من المميزات والخدمات التي يمكن الاستفادة منها، والمزيد من المشاريع للأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية في 2030، وذلك ضمن 82 مشروعاً توفر ما يتجاوز 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250-750 ألف، بالإضافة إلى 197 مخططاً توفر أكثر من 173 ألف أرضاً سكنية لتلبية كافة رغبات الأسر السعودية.

مخططات سكنية جديدة:

أعلنت وزارة الإسكان من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن 8 مخططات جديدة على مدار الساعة حوالي 2.384 أرض سكنية متاحة للحجز بشكل إلكتروني في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نعرض صورة توضح تفاصيل المخططات كما أشارت إليها وزارة الإسكان عبر تطبيق سكني، ويتم حجز الوحدات السكنية من خلال الدخول على الموقع الرسمي لسكني عبر رقم الهوية.