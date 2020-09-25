نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وثيقة العمل الحر لأصحاب المهن الحرة |شروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وثيقة العمل الحر إصدارها أصبح أسهل مما يكون في الفترة الأخيرة بعد توافر الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية السعودية، ويخص إصدار وثيقة العمل الحر بالأعمال الحرة الغير تابعة للمؤسسات بالحكومة في المملكة ولا بد أن تتعرف على شروط إصدار وثيقة العمل الحر وأيضًا أنشطة وثيقة العمل الحر بالتفصيل.

وثيقة العمل الحر

تصدر وزارة الموارد البشرية وثائق العمل الحر مجانًا، وذلك لأجل التصديق على ممارسة الأعمال الحرة التي يقوم بها المواطنين في المملكة بديلًا عن الحصول على وظائف، ويستطيع المواطن السعودي إصدار وثائق العمل الحر لما يزيد عن 150 مهنة حرة، ولكن بشروط وضوابط.

شروط إصدار وثيقة العمل الحر

وتنحصر شروط وثيقة العمل الحر في التالي:

لا بد أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية.

سن المتقدم للحصول على وثيقة العمل لا تقل عن 18 عام ولا تزيد عن 60 عام.

لا بد أن يكون لدى المتقدم حساب فعال في بوابة أبشر الإلكترونية.

ينبغي أن يكون المتقدم متفرغًا تمامًا للمهنة التي قام بالتقديم عليها.

بإمكان المواطن إصدار أكثر من وثيقة عمل حر لعدد كبير من المهن.

المهن في وثيقة العمل الحر

هناك العديد من المهن المتاحة في المملكة العربية السعودية والتي يمكن أن نصدر لها وثيقة عمل حر، ومن أهم المهن:

مهنة الطباخ والمترجم الفوري والمراجع اللغوي والمترجم في المنزل.

مهنة مستخرج البيانات، وأيضًا مخطط الأعمال، ومصمم المواقع الإلكترونية ومبرمجيها والرسام.

بالإضافة إلى أخصائي الديكور ومنظم الحفلات والمتخصصين في المكياج.

الممثلين ومحرري الفيديو والمقدمي العروض الكوميدية والمطربين أيضًا.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر

ستقوم أولًا بالدخول إلى منصة العمل الحر ومن ثم قم بالنقر على تبويب مستخدم جديد.

قم بالنقر على تبويب دخول وقم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة.

إن كنت لا تمتلك حساب قم بالنقر على تسجيل وابدأ في إدخال البيانات المطلوبة.

هل يمكن إلغاء وثيقة العمل الحر

صلاحية إصدار وثيقة العمل الحر هي عام واحد فقط، وعند انتهائها تستطيع عدم تجديدها مرة أخرى، وبهذا يتم إلغاءها، وإن كنت ترغب في الاستمرار بالعمل وفق الوثيقة فينبغي أن يتم تجديد صلاحيتها مرة أخرى.