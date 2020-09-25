نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وثيقة العمل الحر وطريقة إصدارها من منصة العمل الحر السعودي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتجه العديد من المواطنين في الفترة الأخيرة إلى العمل الحر، وذلك نظرًا لقلة الوظائف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقد وفرت وزارة العمل السعودي أو وزارة الموارد البشرية بمسماها الحالي وثيقة العمل الحر التي تُمكن الشباب من ممارسة المهن الحرة المختلفة بشكل قانوني، ولكن هناك شروط وثيقة العمل الحر ينبغي أن تنطبق على المتقدمين للحصول عليها من خلال منصة العمل الحر بالمملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف على تخصصات وثيقة العمل الحر والمهن المتاحة بها أيضًا بالتفصيل.

شروط وثيقة العمل الحر

وفرت منصة العمل الحر فرصة الحصول على وثيقة العمل الحر ل140 مهنة ولكن ألزمت المتقدمين ببعض الضوابط والشروط، كي تحسن من الخدمات التي تقدمها، وتنحصر الشروط في:

أن يكون المواطن صاحب المهنة الحرة سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المواطن السعودي لا يزيد عن 60 سنة ولا يقل عن 18 عام.

أن يكون استطاع أن يفعل حسابه في نظام أبشر للخدمات الإلكترونية الحكومية.

يشترط التفرغ التام لأعمال المهن.

كيفية إصدار وثيقة العمل الحر 1442

ويمكن من خلال بوابة العمل الحر بالمملكة إصدار وثيقة العمل الحر لأكثر من مهنة، فمن خلال الدخول والحصول على حساب جديد بإدخال البيانات والمعلومات الشخصية التي تتمثل في الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال، ومن ثم التسجيل والبدء في استخراج الوثيقة من خلال الإنترنت في وقت سريع.

وثيقة العمل الحر للموظف الحكومي

يمكن للموظف الحكومي أن يقوم بإصدار وثيقة العمل الحر، وأيضًا بإمكان المدرج أسمائهم في التأمينات الاجتماعية استخراج الوثيقة، ولا داعي لوجود سجل تجاري حكومي من أجل إصدار وثيقة العمل الحر وقد بلغ عدد المهن المتاحة للموظف الحكومي بالمنصة حوالي 80 مهنة.

إلغاء وثيقة العمل الحر

وبعد التعرف على شروط إصدار وثيقة العمل الحر فإن قمت بالتقدم لها والحصول عليها، ورغبت بعد ذلك في إلغاء وثيقة العمل الحر فلا يوجد نمط أو استراتيجية معينة للإلغاء، ولم يتم وضع هذه الآلية من خلال الموقع الإلكتروني، ولكن كل ما هو عليك ألا تقوم بتجديدها فور مرور عام من إصدارها، وهذه هي مدة الصلاحية.