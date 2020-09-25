نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على تصريح سفر خارج المملكة عبر أبشر والفئات المستثناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ أيام قليلة صدرت الموافقة الكريمة بالسماح بالسفر إلى خارج المملكة لبعض الفئات المستثناة والعودة إليها مرة أخرى أثناء فترة تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية بموجب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في شهر مارس الماضي لمواجهة تفشى وانتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المواطنين داخل المملكة، حيث قامت المملكة في حينها باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أبناء المملكة من تفشى تلك الجائحة وكان من بين تلك الإجراءات هو تعليق الرحلات الجوية من وإلى خارج المملكة منذ ذلك الحين.

الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة العربية السعودية والعودة إليها أثناء فترة تعليق الرحلات الجوية:-

أعلنت المديرية العامة للجوازات بأن الموافقة الكريمة بالسماح بالسفر من وإلى خارج المملكة قد تضمنت 7 فئات مسموح لها بالسفر من وإلى المملكة خلال فترة تعليق الرحلات، وهذه الفئات هي:-

الموظفون الحكوميون والأفراد المدنيون والعسكريون والمكلفون بمهمات رسمية خارج الوطن.

الأفراد العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات التابعة للمملكة في الخارج، وأيضاً ممن يعملون في منظمات إقليمية ودولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

العاملون في وظائف دائمة خارج المملكة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، وممن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية بالخارج.

المرضي الذين تستدعى حالتهم بضرورة السفر إلى خارج المملكة وذلك بناءً على تقارير طبية وخاصة المرضي المصابون بالسرطان وأيضاً المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

الطلبة المبتعثون والطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص وأيضاً المتدربون في برامج الزمالة الطبية والذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم ضرورة السفر إلى الدول التي سيدرسون أو يتدربون فيها ومرافقيهم.

الحالات الإنسانية وخاصة الحالات الآتية :- لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع أقاربهم خارج المملكة. وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو احد الأبناء أو البنات خارج المملكة.

الأفراد المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم والذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني عبر منصة أبشر:-