نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء تسجيل الحجاج وزارة الحج وآلية التسجيل لأداء العمرة والصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بدء تسجيل الحجاج وزارة الحج والعمرة أعلنت عنه اليوم عبر حساها الرسمي علي تويتر، وأكدت وزارة الحج أن هناك شروط واجب توافرها في الحجاج الراغبين في التقدم للتسجيل لأداء الفريضة، وذكر أن عدد الحجاج لأداء فريضة الحج لهذا العام 1441 هجريا سيكون بأعداد محدودة، وأوضحت الوزارة أنه سيتم عمل مفاضلة لاختيار الحجاج المتوفر لديهم الشروط ولم يقوموا بأداء مناسك الحج من قبل، وأكدت وزارة الحج والعمرة علي ضرورة أتباح الحجاج الإجراءات الوقائية للحفاظ علي سلامتهم وسلامة الجميع من الإصابة بتلك الجائحة،فبعد الإعلان عن موعد بدء التسجيل وجدنا العديد من المواطنين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية يبحثون عن تفاصيل التقدم لبدء تسجيل بياناتهم لأداء الحج لهذا العام، وسوف تقدم للمواطنين تفاصيل التسجيل والاستعلام عن أسماء المقبولين بالحج هذا العام وفق الشروط الموضوعة عبر موقعنا.

آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي أو الروضة الشريفة

أعلن مصدر مسئول في وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية عن صدور قرار بالموافقة علي العودة بالتدريج إلي أداء العمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين داخل حدود المملكة، وذلك القرار يبدأ تطبيقه من يوم الأحد الموافق 17 من صفر 1442 هجريا ويوافق ميلاديا 4 من أكتوبر 2020 وأكد علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، كما وجه وزير الحج والعمرة شكرا إلي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده علي صدور ذلك القرار، فآلية التسجيل كالتالي: القيام بتحميل تطبيق اعتمرنا، والتسجيل عليه بإدخال البيانات واختيار الموعد المتاح للعمرة أو الصلاة، الحصول علي تصريح ثم الذهاب لأماكن تجمع المعتمرين ويظهره للموظف، ثم يصعد للحافلة بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، يتوجه للحرب وبعد الانتهاء يعود لمكان التجمع.

وزارة الحج تعلن أسماء المرشحين للحج هذا العام وفق الشروط

أعلنت وزارة الحج عن أسماء الأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية وتتوافر لديهم الشروط وسوف يتمكنوا من أداء فريضة الحج لهذا العام، حيث بعد أيام من أنتهاء موعد التسجيل قامت الوزارة بفحص كل طلب مقدم من الحجاج المتقدمين ولديهم رغبة في الحج، وأكدت علي أن الأسماء المقبولة من المقيمين هم من تتوافر لديهم كافة الشروط والمعايير الموضوعة سواء صحية أو تنظيمية وهم يشكلون نسبة 70% من الحجاج بموسم الحج، حيث تم فرز طلبات مقدمة من حوالي 160 جنسية داخل المملكة، وأوضحت أن المتقدمين وتم قبولهم يمكنهم الاستعلام عن أسماءهم من خلال رابط المسار الإلكتروني المرفق بالمقال أو سيتم وصول نتيجة قبولهم من خلال رسالة نصية عبر رقم الجوال المكتوب في طلب التسجيل المقدم بوزارة الحج والعمرة، وقامت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بعقد أجتماع لمناقشة جميع الإجراءات والبروتوكولات الصحية والتنظيمية الخاصة بموسم الحج لهذا العام، وأعلنت الوزارة عن موعدها المحدد الذي وضعته لتنفيذ البروتوكولات الصحية الموضوعة من أجل الحفاظ علي صحة الحجاج، وهذا الموعد بدأ من يوم 19 من يوليو حتي نهاية يوم 2 من شهر أغسطس 2020، وأكدت علي منع دخول أي شخص من الحجاج بدون تصريح الحج المستخرج من قبل الوزارة.

موعد بدء تسجيل الحجاج وزارة الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم من خلال صفحته الرسمية علي تويتر الموعد المحدد بدء التسجيل، فموعد بدء تسجيل الحجاج يبدأ اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر ذي القعدة 1441 هجريا ويوافق ميلاديا 6 من شهر يوليو 2020، وأكدت أن تسجيل الحجاج مستمر لفترة محددة وهي خمسة أيام، وينتهي تسجيل الحجاج حسب بيان وزارة الحج والعمرة في يوم الجمعة الموافق 19 من شهر ذي القعدة 1441 هجريا وهذا يوافق 10 من يوليو 2020، وأكدت الوزارة علي أن سيتم قبول الحجاج المتوافر بهم شروط الحج الموضوعة للحد من انتشار تلك الجائحة.

شروط قبول الحجاج ورابط التسجيل في موسم الحج لعام 1441

ذكرت وزارة الحج والعمرة في بيانها بعض شروط تسجيل الحجاج في موسم الحج لهذا العام، وأوضح أن عدد الحجاج الراغبين بأداء مناسك فريضة الحج سيكون محدود جدا، وأكد أيضا المسئول في بيان وزارة الحج أن تسجيل الحجاج الذين لديهم رغبة في أداء مناسك الحج يكون لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية سواء سعوديين أو وافدين من جميع الجنسيات، وقررت وزارة الصحة وضح بروتوكول أو إجراءات وقائية خاصة بفريضة الحج تتطبق أثناء حج المواطنين للحد من تلك الجائحة، فإن التسجيل والاستعلام عن أسماء المقبولين عبر رابط المسار الإلكتروني وزارة الحج السعودية، وأيضا وفقا للشروط الموضوعة لقبول الحجاج ومن أهم الشروط كالأتي: