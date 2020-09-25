نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإعفاء لمستفيدين الضمان الاجتماعي بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدا مواطنين ألمملكة العربية السعودية بالتساؤل حول كيفيه إسقاط قروض بنك التسليف بالمملكة بعد صدور مرسوم الملك سالمان بن عبد العزيز الذي جاء لينص علي إعفاء جميع مستحقي القروض من بنك التسليف حيث أن القرار جاء منصفا اكثر للمواطنين الأشد حاجه إلي الإعفاء، حيث جاء المرسوم الملكي نظرا للظروف التي تمر بها المملكة وانتشار فيروس كورونا المستجد، وفي هذه المقالة سوف نشرح لكم بنك التسليف و قروضه و شروط الإعفاء منه.

بنك التسليف

يعتبر بنك التسليف من اهم واكبر البنوك الموجودة بالمملكة لأنة يعمل علي شريحه عاليه من المواطنين ويقدم لهم الخدمات، حيث تعتبر الرياض المقر الرئيسي للبنك وأول فرع تم أنشاءه للبنك حيث يقدم البنك قروض شخصيه صغيره ومتوسطه وبعض القروض للمواطنين السعوديين الجنسية مثل قرض الزواج أو قرض الأسرة أو قرض الترميم وكثير من التمويلات الشخصية، ويعمل البنك علي تحسين الحياه للمواطن السعودي وما يواجهه من أزمات ماليه.

شروط الإعفاء بنك التسليف

كما ذكرنا جاء العفاء بمرسوم ملكي من الملك لذلك عمل بنك التسليف علي تنفيذ هذا القرار والعمل علي تأديته كما هو مطلوب لذلك تم وضع عده شروط من تجاه البنك لكي يتم العفاء من بنك التسليف، وهذه الشروط تكتمن في:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة.

تقديم الضمانات المطلوبة من البنك.

عدم وجود قرض اخر من أي بنك.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من البنك.

الالتزام بفترات السداد.

كيفيه استعلام الإعفاء بالسجل المدني

كما عمل البنك أيضا علي توفير خدمه الاستعلام عن طريق السجل المدني وذلك لما يقدمه البنك من خدمات للمواطنين بالمملكة، فيمكن الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني عن طريق الخطوات الأتية لضمان نجاح عمليه الاستعلام:

دخول الموقع الرسمي لبنك التسليف. كتابه رقم السجل المدني. يتم تجهيز الأوراق المطلوبة للإعفاء علي الأقساط المتبقية. صوره بطاقه هويه المواطن وكارت العائلة. شهاده توضح حالته المادية للمعيشه. ملئ وتقديم طلب الإعفاء مع شهاده صحيه للعميل. توقيع طلب الإعفاء المقدم للبنك. ملئ نموذج إعفاء بنك التسليف مع تقديم الأوراق للبنك.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون قد قمنا بشرح الإعفاء من بنك التسليف والمرسوم الملكي الصادر من الملك سالمان بن عبد العزيز وبذلك يتم الإعفاء من بنك التسليف، كما يمكن للمواطن بإسقاط قروض بنك التسليف.