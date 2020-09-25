نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خلال 8 أشهر".. خيرية الشارقة تنفق 17.7 مليون درهم لعلاج 835 حالة مرضية بالإمارات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قدمت جمعية الشارقة الخيرية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس مساعدات مالية لعلاج 835 حالة مرضية بقيمة 17.7 مليون درهم.
وذكر عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة ان الجمعية توسعت في حجم مساعداتها العلاجية خلال الأشهر الأخيرة خاصة للمحتاجين والأسر المتعففة .. موضحا أنه تم تلقي العديد من طلبات المساعدات العلاجية من كافة إمارات الدولة لتواصل جمعية الشارقة الخيرية أداء رسالتها الإنسانية نحو تطييب آلام المعوزين.
وأشار ابن هندي الى أن الجمعية ومن خلال عيادة غسيل الكلى استطاعت توفير الجلسات للكثيرين من مرضى الفشل الكلوي بما يسهل عليهم الانتظام في الجلسات حيث توفر الجمعية على مدار الأسبوع 24 جلسة يوميا .
و لفت الى إن خدمة " خير" الإنسانية وهي القناة المخصصة لتقديم مساعدات العلاج المختلفة تحظى بدعم غير مسبوق من قبل المحسنين .. موجها لهم الشكر على ما يقدمونه من جهود إنسانية في سبيل تخفيف أوجاع المرضى .. داعيا في الوقت ذاته إلى الاستفادة من قنوات التبرع الميسرة المتوفرة عبر الموقع الالكتروني والرابط الذكي في توصيل صدقات المحسنين وتبرعاتهم.
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