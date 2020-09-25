وزراء طاقة “العشرين” يجتمعون بشأن أنظمة الطاقة المستدامة

بلادي – الرياض :يعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، اجتماعاً وزارياً تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، في 10-11 صفر 1442هــ الموافق 27-28 سبتمبر 2020، بهدف تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وسيبحث الوزراء تعزيز المضي نحو أنظمة طاقة مستدامة من خلال الدفع بالاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى ذلك سيناقش الوزراء النهوض بمبادرات الحصول الشامل على الطاقة والوصول لوقود الطهي النظيف.
وبعد الاجتماع يعقد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، مؤتمراً صحفياً افتراضياً لتسليط الضوء على مخرجات الاجتماع.
ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.g20.org لأخذ المعلومات حول مجموعة العشرين وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.
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