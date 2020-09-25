“إغاثي الملك سلمان” يقدّم 680 سلة غذائية للأسر في لبنان

بلادي – الرياض :وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، أمس، 682 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 3,410 أفراد.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.