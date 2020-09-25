الغذاء والدواء تحذر من الاستخدام الخاطئ لأدوية البرد والسعال مع الأطفال

بلادي – الرياض :الغذاء والدواء تحذر من أعراض خطيرة تحدث عند استخدام أدوية البرد والسعال في تنويم الأطفال

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الجمعة)، من الاستخدام الخاطئ لأدوية البرد والسعال مع الأطفال، مؤكدة أن ذلك يُخلف أعراضا جانبية بعضها يكون خطيرا.

وقالت الهيئة إن من بين الاستخدامات الخاطئة لأدوية البرد والسعال استخدامها لتنويم الأطفال، مؤكدة أن هذا الاستخدام الخاطئ قد ينتج عنه عدّة أعراض جانبية.

وأبانت أن من بين هذه الأعراض شعور الطفل بالدوخة والغثيان وألم في المعدة، كما يمكن أن تظهر عليه أعراض جانبية خطيرة مثل تسارع في نبضات القلب، وزيادة في النشاط، وقلق وتشنجات.

وأكدت أن الاستخدام الصحيح لهذه الأدوية يتمثل في استخدامها للتخفيف من السعال أو العطس، أو سيلان الأنف الناتج عن نزلات البرد أو الالتهابات أو حساسية الجهاز التنفسي العلوي.