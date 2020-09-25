الفنان خالد سامي يدخل غرفة العمليات لإجراء زراعة كبد ويطلب الدعاء ل

بلادي – الرياض : دخل الفنان خالد سامي غرفة العمليات بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، مساء اليوم (الجمعة)، لإجراء عملية زراعة كبد. ونشر تركي نجل الفنان خالد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لوالده داخل غرفة العمليات قبل لحظات من إجراء العملية. وأوضح أن والده طلب منه نشر صورته من أجل أن يدعو الجميع له بنجاح العملية.

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