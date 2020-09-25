“حرس الحدود” ينقذ طفلين ووالدتهما من الغرق بالمدينة المنورة

بلادي – الرياض :

تمكنت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، أمس الخميس، من إنقاذ طفلين ووالدتهما يحملون الجنسية السودانية من الغرق، بعد قيامهم بالسباحة في منطقة غير مخصصة لذلك بشاطئ أبو عود بالرايس.

وأكد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، أن دورية ساحلية تابعة لمركز الرايس رصدت حالة الغرق، وتم استدعاء فرقة البحث والإنقاذ للموقع لمباشرة الواقعة.

وأوضح أنهم جميعًا تلقوا الإسعافات الأولية ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر إسعاف الهلال الأحمر، وهم الآن بحالة مستقرة.

وشدد المتحدث الإعلامي على جميع المتنزهين ومرتادي البحري بضرورة اتباع إجراءات السلامة والتقيد بالسباحة في المواقع المخصصة فقط.