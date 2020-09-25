بحضور القحطاني.. جامعة حفر الباطن تحتفي باليوم الوطني الـ 90

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أحمد جودة - القاهرة - احتفت جامعة حفر الباطن باليوم الوطني الـ 90، وذلك وسط حضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، ووكلاء الجامعة وعمدائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشارت وكالة "واس" الرسمية السعودية إلى أن الاحتفالات تضمنت معرضا فنيا تحت شعار "وطني هو المجد"، والذي يحكي مسيرة البناء والنماء للمملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإنجازات جامعة حفر الباطن وجهودها في خدمة الوطن، ومشروعات رؤية المملكة 2030.
بالإضافة إلى ذلك، شملت الفعاليات مجموعة من المحاضرات والمسابقات والأمسيات الشعرية.
والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تحتفي باليوم الوطني الـ90، حيث شهدت سماء المملكة بث حي ومباشر للألعاب النارية، وأطلقت عشرات آلاف الومضات النارية، كما زين الشباب وجوههم بألوان علم السعودية، الذى أخذ عنوان هذا العام " همة حتى القمة" ، فيما حمل الأطفال والسيدات الأعلام ابتهاجاً وفرحة باليوم الوطني.
وشهدت سماء المملكة أكبر عرض جوى على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، ويحرص السعوديون سنوياً على الاحتفاء باليوم الوطني، ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية من قِبل الملك المؤسِّس عبدالعزيز، وتقوم المملكة العربية السعودية بالتحضير لإحياء العدد الكبير من الحفلات بهذه الذكرى السنوية لليوم الوطنى الذى يوافق 23 من شهر سبتمبر 2020 ، وتتجهز الهيئة العامة للترفيه في السعودية لتطلق الفعاليات الكثيرة للاحتفال بهذا اليوم العظيم للمملكة.
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