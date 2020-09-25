بلادي – الرياض :باشرت شرطة محافظة عنيزة مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات، وتمت السيطرة على المتورطين فيها.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن المتورطين في المشاجرة 8 رجال و5 نساء من الجنسية اليمنية، وضُبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء استُخدمت في المشاجرة، حيث أوقفوا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكان مقطع فيديو تدوول للمشاجرة التي تدخل فيها أحد رجال الأمن سريعا، لإبعاد عدد من النساء ظهرن وهن يهاجمن إحدى السيارات في مكان عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وثق الواقعة فيديو.. القبض على 13 رجلاً وامرأة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أحد المتنزهات بعنيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.