وثق الواقعة فيديو.. القبض على 13 رجلاً وامرأة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أحد المتنزهات بعنيزة

بلادي – الرياض :باشرت شرطة محافظة عنيزة مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات، وتمت السيطرة على المتورطين فيها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن المتورطين في المشاجرة 8 رجال و5 نساء من الجنسية اليمنية، وضُبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء استُخدمت في المشاجرة، حيث أوقفوا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو تدوول للمشاجرة التي تدخل فيها أحد رجال الأمن سريعا، لإبعاد عدد من النساء ظهرن وهن يهاجمن إحدى السيارات في مكان عام.