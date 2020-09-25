وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية قطعة أرض في أبي عريش لصالح “الكهرباء” وصرف التعويض خلال سنتين

بلادي – الرياض :وافق وزير الطاقة الأميرعبدالعزيز بن سلمان على نزع ملكية جزء من قطعة أرض في مدينة أبي عريش، بمساحة 9.9 ألف متر مربع، متداخلة مع حرم خطين هوائيين كهربيين، بموجب نظام المنفعة العامة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

وتضمنت الموافقة، التي نشرتها جريدة “أم القرى” اليوم (الجمعة)، دفع شركة الكهرباء التعويض لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض، خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية.

ويجوز لأصحاب العقارات التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذها خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.