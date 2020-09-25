نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال فقط تمويل شخصي يبدأ من 5 الاف ريال حتي 500 الف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك سامبا العديد من الخدمات لعملاءه وبعد انتشار فيرس كرونا في جميع أنحاء العالم اتخذت المملكة العربية السعودية الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس، حيث قدم بنك سامبا العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل العمليات المصرفية علي العملاء، وذلك وفر بنك سامبا التمويل الشخصي للمتقاعدين بحيث يتم صرفة وفق لقواعد الأحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة الي انه يصل التمويل الشخصي للمتقاعد بالمملكة السعودية الي 500,000 ريال سعودي وكما انه يصل فترة السداد الي 5 سنوات من بداية الحصول عليه، ولذلك سوف نتعرف من خلال موضعنا هذا عن شرط التقديم وكيفية الحصول علية.

شروط التقديم علي التمويل الشخصي للمتقاعدين

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 40 عام. ألا يقل الراتب الشهري للمتقاعدين عن 200 ريال سعودي لا بد من الاشتراك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد حتي يتم صرف التمويل للراغبين علي حصول التمويل الذي يرغب به كل متقاعد.

المستندات والأوراق الطلوبة في طلب التمويل الشخصي التقاعدي

تعبئة نموزج طلب التمويل شخصي مع توضيح المبلغ التمويلي.

صورة من الهوية الشخصية تكون سارية الصلاحية.

مستند يقيد بموافقة تحويل الراتب الشهري من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية.

مستند يفيد بتحويل راتب تقاعدي من المؤسسة العامة أيضاً.

مميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين بالمملكة السعودية

من مميزات التمويل الشخصي من بنك سامبا للمتقاعدين انه يوفر التمويل الشخصي للمتقاعدين بحيث يتم صرفة وفق لقواعد الشريعة الإسلامية، كما انه يصل التمويل الشخصي للمتقاعد بمبلغ 500,000 ريال سعودي وتصل فترة السداد الي خمس سنوات من بداية الحصول علية، وتوفير انظمه سواد مميزة خلال هذا الفترة، كما أن بنمك سامبا وفر السيولة النقدية التي تناسب كل فرد وفق الاحتياجات الخاصة، يسهل بنك سامبا الحصول علي تمويل إضافي أو تكليمي للتمويل الأول، كما انه يتسم التمويل الشخصي من بنك سامبا بالموافقة الفورية بعد التقديم علي طلب المبلغ المرغوب به خلال وقت قصير جدا، حيث يمنح بنك سامبا انه في حالة الوفاة أو التعرض لمشاكل الإعاقة (لا قدر الله) تسقط المديونية الخاصة بالتمويل.

كيفية التقديم للتمويل الشخصي للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية

للراغبين في الحصول علي تمويل شخصي من بنك سامبا يمكن كل شخص اولاً بتحديد المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه من بنك سامبا وفقاً لما يتقاضه من راتب تقاعدي شهري، ثم يتوجه بالدخول الي الإلكتروني من اجل تقديم طلب تمويل من خلال الموقع التالي/ تسجيل، بعد الدخول علي الموقع يتم تسجيل معلومات نموزج التمويل المطلوب، يبدأ التسجيل بتحديد المبلغ التمويلي المطلوب، ثم تسجل اسم العميل وتسجيل رقم الهوية الوطنية ثم تسجيل رقم الهاتف الجوال وتسجيل رقم البريد الإلكتروني مع توضيح جهة العمل.