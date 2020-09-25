نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الجديد 1442 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المؤسسة العامة للتقاعد على الارتقاء بالمستوى المادي والاقتصادي، لذا تقوم بصرف معاش التقاعد للمدنيين والعسكريين شهرياً وفقاً للجدول الثابت الذي تضعه المؤسسة بالتعاون مع وزارة المالية، كما تقوم بالإعلان عن موعد الصرف قبل الموعد لتذكير الأفراد به، وسنتعرف بصورة مفصلة عن راتب التقاعد وموعد الصرف وطريقة الاستعلام.

موعد صرف راتب التقاعد الجديد

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع وزارة المالية على إصدار جدول زمني لصرف راتب التقاعد لجميع شهور العام، وكان من المقرر أن يتم صرف راتب لشهر سبتمبر الجاري يوم 25، ولكن هذا التاريخ يوافق يوم الجمعة ( العطلة الأسبوعية)، لذا تم تقديم الموعد ليصبح يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020.

الاستعلام عن راتب التقاعد

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. من قائمة الخدمات نختار أيقونة التعريف بالمعاش. الضغط على بدء الخدمة. قم بكتابة رقم هوية، وكلمة المرور، أو اضغط على الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني، وستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش.

كيفية التأكد من إيداع الراتب

يمكن لمستحقي معاشات التقاعد التأكد من إيداع الراتب، وذلك بإحدى هذه الطرق: