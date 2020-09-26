نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد 1442 والفئات المستحقة والمستبعدة منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد وحقوق المعاق في دار الرعاية المخصص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقة “وزارة الموارد البشرية” حالياً التي تقدم خدمات إلكترونية كثيرة للمواطنين من أجل توفير كافة السبل الراحة، من ضمن الخدمات المتاحة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، نقل الكفالة، عن موظف وافد، الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل وطريقة التسجيل فيه، في إطار سعي الدولة إلى توفير الرعاية الكافية خاصة للمعاقين والأيتام وتقديم لهم معونة شهرية في صورة مرتبات تصرف لهم في ظل تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتربوية بجانب المهنية بهدف إيصال الحقوق وأكبر درجة من الفاعلية الوظيفية لكل المعاقين بجميع الفئات.

التسجيل في التأهيل الشامل

حددت منظومة الموارد البشرية شروط التسجيل في التأهيل الشامل والحصول على الدعم الموفر لتلك الفئات المستحقة، كما تتيح الوزارة الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية إلكترونيا عبر الموقع الرسمي، كما حددت فئات هم المستحقين للحصول على التأهيل الشامل واستبعاد آخرون، مع تحديد موعد صرف إعانات التأهيل الشامل الذي يتم معرفته من خلال الرابط السابق.

موعد صرف التأهيل الشامل

الكثير من المواطنين يسألون عن التأهيل الشامل متى ينزل؟، الأمر الذي حددته وزارة الموارد البشرية لموعد الصرف هذا الشهر يوم 10 صفر 1442 الموافق 27 سبتمبر 2020، علماً بأن يختلف المبلغ في قيمته من شخص إلى شخص آخر من حيث نوع الإعاقة، بحسب سلم إعانات التأهيل الشامل.

سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد

يتم صرف إعانات شهرية لكل هذه الإعاقات على حسب التصنيف التالي:-

شلل طرف علوي وسفلي أيمن وأيسر، شلل النصف سواء الأيمن أو الأيسر ، شلل تشنجي بالطرفين السفليين 10000 ريال سعودي.

شلل ثلاثي وشلل رباعي 14000 ريال.

شلل رباعي إقعاد تام 20.000 ريال.

بتر أحد الأطراف وبتر خلقي طرف واحد، بتر جراحي نتيجة مرض خبيث، بتر نتيجة حادث 10.000 ريال.

بتر خلقي بالطرفين العلويين وينر خلقي بالطرفين العلويين مع شلل سفلي 14.000 ريال.

لين العظام، عيب خلقي بالقلب، مرض خبيث، نقض المناعة (الإيدز)، أمراض نادرة، صرع، مرض نادر، أنيميا وصرع 10.000 ريال.

شق بسقف الحلق، بتر جزئي لأحد الأطراف، تأخر في النمو، تشوه خلقي طرف واحد، ضعف سمع حسي وبصري، متلازمة مارفان واستئصال العظام وأخرى 4000 ريال.

تخلف عقلي بسيط وشلل رباعي، شلل رباعي وكف إبصار، صم وبكم وشلل رباعي 14.000 رباعي.

تخلف عقلي شديد وصم وبكم 20.000 ريال.

صعوبة النطق ورعشة في اليدين، أمراض الصدر المزمنة، استسقاء الدماغ، فشل الكبد والفشل الكلوي، سيولة الدم، ضعف شقي، تعدد إعاقات متوسطة، إضطرابات نفسية، التوحد، اكتئاب وهوس، مرض جلدي، تلف في الرئة، انيميا منجلية، انيميا الثلاسيميا 10.000 ريال.

كما يتم صرف مبلغ ألف ريال سعودي في حالات الإصابة الجديدة بالسرطان أو بمرض نادر أو الإيدز أو صرع أو باركنسون أو فقر دم، وأيضاً في حالات الإعاقة المنغولية والتخلف بدرجاته المتفاوتة.

الفئات المستحقة إعانة التأهيل الشامل 1442

المعوقين جسديا وعقليا، وأصحاب الإعاقات المزدوجة، والأمراض المستعصية، والأورام الخبيثة.

الأشخاص الذين لديهم بتر في الأطراف أياً كانت.

الأيتام.

ناقهي الدرن والأطفال المشلولة.

الشلل بكل أنواعه.

كل المذكورين في سلم إعانات التأهيل الشامل أعلى.

الفئات المستبعدة من الحصول على إعانة التأهيل الشامل