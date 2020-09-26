البحرين للعمل التطوعي ومبرة الكوهجي الخيرية توزعان اجهزة لاب توب ضمن برنامج دعم طلبة العلم

دوت الخليج – محمد البدر – البحرين

في إطار برامجها وانشطتها الخيرية في دعم طلبة العلم وتعزيزاً للتوجيهات الرسمية في الدراسة عن بعد نفذت جمعية البحرين للعمل التطوعي وبدعم من مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية مشروع توزيع اجهزة لاب توب جديدة ومجهزة بالبرامج المتطورة على الاسر المتعففة المسجلة في سجلات لجنة سحاب الخير بالجمعية .

وقالت السيدة منى خليفة عون رئيسة لجنة سحاب الخير بجميعة البحرين للعمل التطوعي ان هذا المشروع الخيري سوف يسهم في سهولة تواصل ابناء الاسر الفقيرة مع الدروس والمقررات الدراسية التى تقام عن بعد من خلال المراحل المدرسية والجامعية واكدت ان مسيرة التعلم لن تتوقف ما دام هناك من يرعي ويدعم وسائل التعلم حيث ان مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية لنا معها شراكة ناجحة في كثير من برامج التعليم والتطوير حيث سبق في الاعوام الماضية دعم برنامج الدروس الخصوصية للطلبة في فترة ما قبل امتحانات الفصل الاول والثاني الدراسي .

واكدت السيدة عون ان اللجنة قد احصت الاسر المسجلة عندها والتى اكثر حاجة للاجهزة ليستفيد ابناءها من مواصلة التعلم عن بعد مبينة ان لجنة سحاب الخير دائماُ ما تضع دعم طلبة العلم من اولوياتها نظراُ لاهيمة العلم في رفع ورقي المجتمع ودعم مسيرة التنمية الحضارية في مملكتنا الغالية تحت راية القيادة الخليفية المؤقرة شاكرة للحكومة الموقرة دعمها الكبير لمسيرة التعليم في مملكة البحرين .

ومن جانبه رفع السيد عبدالعزيز راشد السندي رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي خالص الشكر والتقدير والامتنان لمبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية على هذا الدعم والعمل الخيري لأبنائنا الطلبة متمنياً للمبرة دوام التقدم والنجاح .